Casal abandona aluguel, constrói casa container e reduz conta de energia para apenas R$ 30
Cansados de gastar quase metade da renda com moradia, esse casal decidiu mudar tudo - e descobriram os benefícios de viver com menos
Um problema vivenciado por muitos brasileiros é se espantar com o preço do aluguel. Quando os boletos chegam, eles sempre vêm com um lembrete incômodo de que o dinheiro mal sobra.
Foi nesse contexto que um casal decidiu que não queria mais viver refém dessa náusea causada pelas contas: antes, pagavam R$ 1.500 de aluguel por um apartamento pequeno e R$ 250 nas contas de energia.
O casal decidiu dar um passo fora do padrão: abandonar o aluguel e construir uma casa, pensada a partir de um container.
A ideia parecia ousada, mas os resultados finais impressionam — e interessam — quem entende a fundo a estrutura.
Com um investimento próximo de R$ 50 mil — menor do que o preço de um carro popular novo —, o casal construiu a própria moradia em um terreno na região metropolitana, equipada com painéis solares e pensada para reduzir gastos.
Hoje, a conta de luz do casal gira em torno de R$ 30, valor referente apenas à taxa mínima da distribuidora.
Escolha está virando tendência
Histórias como essa vêm se multiplicando pelo Brasil. Em um cenário de aluguéis cada vez mais caros e financiamentos longos, as casas container passaram a ser vistas como uma alternativa viável para quem busca autonomia e custo reduzido.
Projetos simples, com cerca de 30 m², podem custar a partir de R$ 65 mil, enquanto versões mais completas ficam entre R$ 50 mil e R$ 80 mil. Em muitos casos, esse valor equivale a apenas dois ou três anos de aluguel em grandes cidades.
Para o casal, a mudança representou mais do que economia: foi a chance de conquistar independência financeira e qualidade de vida.
A decisão acabou com muitas pressões que antes atrapalhavam o casal e inspirou muitos brasileiros a repensarem os modelos de moradia.
