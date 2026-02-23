Cidade brasileira encanta turistas com charme europeu e neve o ano todo

Entre araucárias, arquitetura inspirada na Europa e atividades com neve, esta cidade brasileira vive de eventos e turismo o ano inteiro

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

A neblina entre araucárias e fachadas em estilo alpino dá o tom das manhãs na Serra Gaúcha. A cerca de 115 km de Porto Alegre e com altitudes que chegam a 850 metros, esta cidade se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

A herança de imigrantes alemães e italianos ajudou a moldar a arquitetura, a gastronomia e o perfil cultural do município. A emancipação ocorreu em 1954, e, desde então, o turismo se tornou o principal motor da economia local.

Cinema, eventos e agenda cheia o ano todo

Um dos símbolos da cidade é o Festival de Cinema de Gramado, realizado no Palácio dos Festivais. O evento, criado em 1973, é um dos mais tradicionais do audiovisual brasileiro e reforça o título informal de “capital do cinema da Serra”.

Além do festival, a cidade aposta em programações sazonais que mantêm fluxo constante de visitantes ao longo do ano.

Neve em qualquer estação

A promessa de “neve o ano todo” se cumpre no Snowland, parque indoor que mantém ambientes com temperaturas negativas e oferece experiências típicas de inverno. A atração se tornou um dos principais chamarizes turísticos da cidade.

Já ao ar livre, o Lago Negro é um dos cartões-postais mais conhecidos. O espaço foi reflorestado na década de 1950 com mudas da Floresta Negra alemã e reúne trilha e passeios de pedalinho.

Outro ponto tradicional é a Rua Coberta, no centro, que concentra restaurantes, lojas de chocolate e apresentações culturais.

Natal Luz e recordes de público

Entre outubro e janeiro, o Natal Luz transforma Gramado em um grande palco temático. A 40ª edição contou com mais de 300 apresentações ao longo de quase três meses de programação.

Segundo balanço oficial do evento, a temporada atraiu cerca de 2,8 milhões de visitantes, consolidando o período como um dos mais movimentados do calendário turístico.

Gastronomia como atração

Fondue, café colonial e pratos de influência alemã e italiana fazem parte do roteiro obrigatório. A culinária, combinada ao clima serrano e à estética europeia, ajuda a explicar por que Gramado segue encantando turistas em todas as estações.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!