O erro ao deixar o feijão de molho que pode causar gases, segundo especialistas
Um detalhe simples no preparo do feijão pode deixar a refeição mais leve e evitar desconfortos após o almoço
Comer feijão faz parte da rotina de muitos brasileiros, mas um detalhe simples no preparo pode transformar o alimento em motivo de desconforto depois da refeição, causando gases no intestino.
Embora muita gente saiba que deixar os grãos de molho ajuda na digestão, nem todos seguem a etapa mais importante do processo: trocar e descartar completamente a água antes do cozimento.
O que acontece durante o molho do feijão
Isso acontece porque, enquanto o feijão está de molho, parte dos compostos associados à formação de gases passa para a água.
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Entre eles estão carboidratos que o organismo humano não digere totalmente e que acabam fermentando no intestino grosso. Esse processo pode provocar gases, inchaço e sensação de barriga pesada.
Por isso, cozinhar o feijão na mesma água em que ele ficou de molho pode reduzir o benefício da técnica. A recomendação mais segura é deixar os grãos submersos por algumas horas, descartar a água, enxaguar e só então levá-los ao fogo com água limpa.
Como preparar o feijão de forma mais leve
O tempo de molho também faz diferença. Em geral, deixar o feijão de molho por cerca de 8 a 12 horas ajuda a tornar o preparo mais leve. Trocar a água ao longo desse período pode contribuir ainda mais para retirar parte das substâncias indigestas.
Além disso, o molho costuma diminuir o tempo de cozimento, deixando os grãos mais macios e facilitando o preparo no dia a dia. Essa etapa também influencia na textura e no resultado final do alimento.
Outros cuidados podem ajudar quem costuma sentir desconforto: cozinhar bem os grãos, evitar consumi-los muito duros e introduzir o alimento aos poucos na rotina, especialmente quando a pessoa não tem o hábito de consumir leguminosas com frequência.
O problema, portanto, não está necessariamente no feijão, mas na forma como ele é preparado. Um ajuste simples, antes de levar a panela ao fogo, pode deixar a refeição mais leve e evitar incômodos depois do almoço.
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