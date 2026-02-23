Fim da certidão de nascimento de papel: documento poderá ser emitido pelo Gov.br

Saiba sobre o projeto na Câmara cria versão digital da certidão de nascimento no Gov.br, com validade jurídica igual à do papel

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A certidão de nascimento, primeiro documento de todo brasileiro, poderá passar a existir também em formato digital. Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe que o documento seja disponibilizado no aplicativo Gov.br, com a mesma validade jurídica da versão impressa.

A proposta é da deputada Andreia Siqueira (MDB-PA) e está registrada como Projeto de Lei 4.967/2025. O texto integra o movimento de ampliação dos serviços públicos digitais no país.

O que prevê o Projeto de Lei 4.967/2025

De acordo com a proposta, a certidão de nascimento poderá ser emitida e acessada em formato digital pelo Gov.br, contendo as mesmas informações da via impressa e com reconhecimento legal em todo o território nacional.

A versão digital não substituiria imediatamente o modelo tradicional. A primeira via continuará sendo emitida pelos cartórios de registro civil, conforme as normas atualmente vigentes.

Após o registro, o titular ou seus responsáveis poderão acessar o documento também pelo aplicativo.

Atualização e acesso gratuito

O projeto estabelece que a certidão digital deverá refletir eventuais alterações feitas no registro civil do cidadão. Ou seja, mudanças formalizadas em cartório poderão constar automaticamente na versão eletrônica.

Outro ponto previsto no texto é a gratuidade do acesso pelo Gov.br, com o objetivo de facilitar a obtenção do documento e reduzir custos associados à emissão de segundas vias físicas.

Na justificativa apresentada à Câmara, a autora argumenta que a medida busca ampliar o acesso à documentação básica e diminuir entraves burocráticos, especialmente para quem vive longe dos grandes centros urbanos.

Modernização dos serviços públicos

A proposta segue a linha de outras iniciativas já incorporadas ao Gov.br, plataforma que concentra documentos e serviços federais em ambiente digital.

Segundo o texto do projeto, a digitalização da certidão de nascimento pretende garantir mais praticidade ao cidadão e ampliar a integração entre sistemas públicos.

Em que fase está o projeto

O PL 4.967/2025 tramita em caráter conclusivo, o que significa que pode ser aprovado diretamente nas comissões, sem necessidade de votação em plenário, caso não haja recurso.

Atualmente, a proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Para virar lei, ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e, posteriormente, sancionada pela Presidência da República.

