Certidões pela internet: como tirar a 2ª via sem sair de casa e o que você precisa ter em mãos

Serviço oficial permite solicitar certidões de nascimento, casamento e óbito de forma online, com segurança e validade jurídica

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Resolver questões envolvendo documentos sempre exigiu tempo, deslocamento e paciência. Durante muitos anos, tirar uma segunda via de certidão significava enfrentar filas em cartórios, muitas vezes em outra cidade ou estado. Com a digitalização dos serviços públicos, esse cenário começou a mudar.

Hoje, as certidões pela internet permitem que o cidadão solicite a 2ª via de documentos essenciais sem sair de casa, usando apenas um computador ou celular.

Onde é feito o pedido das certidões

A solicitação é realizada por meio do portal oficial RegistroCivil.org.br, que reúne informações de cartórios de todo o país em uma base unificada. A plataforma permite pedir certidões de nascimento, casamento e óbito com validade legal em todo o Brasil.

O sistema foi criado justamente para reduzir a burocracia e facilitar o acesso a documentos civis, especialmente para quem mora longe do local onde o registro foi feito.

Quais dados você precisa ter em mãos

Para localizar o registro, o portal solicita informações básicas, como nome completo, filiação, data de nascimento ou óbito e o cartório onde o documento foi lavrado. Ter uma certidão antiga ajuda, mas não é obrigatório.

Quanto mais corretos forem os dados informados, mais rápido o sistema consegue localizar o registro no banco nacional.

Como acessar o serviço online

O cidadão pode entrar no portal usando conta Gov.br, cadastro próprio ou certificado digital. Após encontrar o documento, é possível escolher a forma de recebimento: versão digital em PDF, retirada presencial no cartório ou envio pelos Correios.

O pagamento, quando aplicável, pode ser feito por Pix, cartão ou boleto, conforme as opções disponíveis no sistema.

O que a lei diz sobre custos

A legislação brasileira garante que a primeira via das certidões de nascimento e óbito seja gratuita, mesmo quando solicitada online. Já a segunda via e a certidão de casamento possuem cobrança, com valores que variam de acordo com o estado e o tipo de entrega escolhido.

Segurança e validade dos documentos

O portal é operado pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais (ON-RCPN) e integra o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP). Isso garante autenticidade, proteção dos dados pessoais e validade jurídica dos documentos emitidos.

A orientação é evitar sites intermediários, que podem cobrar taxas extras e não oferecem as mesmas garantias.

Com a ampliação dos serviços digitais, tirar certidões pela internet deixou de ser um processo complicado e passou a ser uma alternativa prática, segura e acessível para resolver pendências do dia a dia.

