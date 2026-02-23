PIS/Pasep 2026: trabalhadores já podem sacar o benefício; veja o passo a passo

Abono salarial já começou a ser pago e pode chegar a R$ 1.621; veja quem tem direito e como sacar

Isabella Victória - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ND Mais)

O dinheiro já começou a cair na conta — e, ainda assim, muita gente não percebeu.

Desde 15 de fevereiro, o governo iniciou os pagamentos do Abono Salarial 2026, conhecido como PIS/Pasep.

Portanto, milhões de trabalhadores já podem consultar e sacar o benefício, que pode chegar a R$ 1.621, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base.

Neste ano, o investimento aumentou.

O governo destinou R$ 33,5 bilhões ao programa, valor superior ao do ciclo anterior, e deve alcançar cerca de 26,9 milhões de brasileiros.

Quem pode receber?

Para ter direito ao PIS/Pasep 2026, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios.

Primeiramente, deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos.

Além disso, precisa ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024.

Também é necessário que a remuneração média mensal não tenha ultrapassado R$ 2.766 no período.

Por fim, o empregador deve ter informado corretamente os dados no eSocial dentro do prazo.

O limite de renda, aliás, foi atualizado com base na variação de 4,77% do INPC em 2024.

A partir deste ano, entram em vigor as regras previstas na Emenda Constitucional nº 135.

Gradualmente, o governo reduzirá o teto de renda até 2035, quando o limite passará a ser de um salário mínimo e meio.

Quanto cada trabalhador pode receber?

O valor varia conforme os meses trabalhados em 2024.

O cálculo considera 1/12 do salário mínimo para cada mês de atividade formal. Assim, quem trabalhou o ano inteiro poderá receber o valor máximo de R$ 1.621.

Confira os valores proporcionais:

1 mês – R$ 136

2 meses – R$ 271

3 meses – R$ 406

4 meses – R$ 541

5 meses – R$ 675

6 meses – R$ 811

7 meses – R$ 946

8 meses – R$ 1.081

9 meses – R$ 1.216

10 meses – R$ 1.351

11 meses – R$ 1.486

12 meses – R$ 1.621

Portanto, quanto maior o tempo de trabalho formal em 2024, maior será o valor recebido.

Quando o pagamento acontece?

O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador.

Os depósitos começaram em fevereiro e continuam até 15 de agosto:

Janeiro – 15 de fevereiro

Fevereiro – 15 de março

Março e Abril – 15 de abril

Maio e Junho – 15 de maio

Julho e Agosto – 15 de junho

Setembro e Outubro – 15 de julho

Novembro e Dezembro – 15 de agosto

Depois do crédito, o trabalhador pode sacar o valor até 29 de dezembro de 2026.

Caso não realize o saque até essa data, o recurso retorna aos cofres públicos.

Ainda assim, a legislação permite solicitar o pagamento dentro do prazo de até cinco anos.

Onde sacar?

O local de pagamento depende do tipo de vínculo.

No caso do PIS, que atende trabalhadores da iniciativa privada, a Caixa Econômica Federal realiza o depósito.

O banco credita o valor diretamente em conta corrente, poupança ou na poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Se o trabalhador não tiver conta, pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento ou correspondentes Caixa Aqui.

Já o Pasep, destinado aos servidores públicos, o Banco do Brasil administra.

O banco pode transferir o valor via TED ou Pix, além de disponibilizar saque presencial para quem não possui conta.

Como consultar?

Antes de tudo, vale conferir se você realmente tem direito.

O trabalhador pode consultar:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Gov.br

Telefone 158

Superintendências Regionais do Trabalho

Assim, evita surpresas e garante que não perderá o prazo.

Em resumo, o abono salarial já está disponível.

Portanto, quem se enquadra nas regras deve consultar o quanto antes e organizar o saque dentro do calendário oficial.

