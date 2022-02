Não tem jeito, quem é fã de parmegiana sempre pede ela nos restaurantes. Bom, mas já pensou em fazer em casa? Basicamente, hoje você vai descobrir que ela é mais fácil de preparar do que se imagina. Por isso, veja agora uma deliciosa Receita de Filé de Frango à Parmegiana!

Receita de Filé de frango à parmegiana: aprenda a fazer em casa esta delícia:

Você vai precisar de:

3 filés de peito de frango

Pimenta do reino (a gosto)

Orégano (a gosto)

Sal (a gosto)

2 ovos ligeiramente batidos com 1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

340 g de molho de tomate pronto

150g de mussarela fatiada

Modo de preparo:

Primeiro, em uma tigela, tempere os filés com pimenta do reino, orégano e sal. Assim, deixe descansar por 10 minutinho para pegar bem o sabor do tempero. Em seguida, passe os filés em 2 ovos ligeiramente batidos, temperado com 1 pitadinha de sal.Depois disso, passe os filés na farinha de trigo, passe novamente nos ovos batidos. Por último, passe na farinha de rosca.

Agora, leve os filés empanados para fritar no óleo quente, em fogo médio, até dourar. Depois, transfira-os para um prato forrado com papel toalha e reserve. Enquanto isso, em uma travessa pequena, espalhe uma camada de molho de tomate. Em seguida, acomode os filés.

Assim, cubra-os com o restante do molho, espalhando bem. Depois, faça uma camada de mussarela por cima de tudo. Por fim, leve ao forno pré aquecido, 180ºC, por 15 minutos ou até gratinar.

