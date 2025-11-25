Menor aprendiz é vítima de racismo dentro do Creas em Anápolis: “você é uma macaca”

Ao Portal 6, testemunha que presenciou cena relatou detalhes do episódio que abalou emocional da adolescente

Gabriella Pinheiro - 25 de novembro de 2025

(Foto: Google Street View)

O que deveria ser apenas mais uma manhã de atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), em Anápolis, se transformou em um episódio marcado por racismo, revolta e lágrimas, após uma menor aprendiz, de 17 anos, ser alvo de ataques racistas por parte de um homem de 65 anos. O caso ocorreu nesta terça-feira (25).

A situação ocorreu por volta das 10h, quando o suspeito entrou no local em busca de atendimento. Em exclusividade ao Portal 6, uma testemunha que presenciou a cena relatou detalhes do episódio que, segundo ela, abalou emocional da adolescente.

De acordo com a denunciante, o homem chegou ao ambiente demonstrando comportamento ríspido e, inclusive, chegou a tratar alguns funcionários com desrespeito.

Em determinado momento, ele se dirigiu à recepção onde a jovem estava. A menor solicitou um comprovante de endereço para dar prosseguimento ao atendimento, quando então passou a ser ofendida por ele.

“Ele foi a uma recepção e, quando chegou na outra, começou a ofendê-la. Ela perguntou se ele tinha comprovante de endereço e ele disse que morava na rua e que não tinha. Nesse momento, ficou alterado e disse: ‘você é uma macaca'”, destacou.

Assustada, a adolescente começou a chorar intensamente. Funcionários e testemunhas que presenciaram a cena se mobilizaram e conseguiram deter o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito, sendo posteriormente levado à Central de Flagrantes.

Segundo a testemunha, a vítima permanece muito abalada com o ocorrido.

“Ela é menor de idade e ficou assustada com a situação”, reforçou.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Anápolis informa que “repudia qualquer forma de preconceito e discriminação” e que as autoridades competentes foram acionadas para a condução das medidas cabíveis.

Leia a nota da Prefeitura de Anápolis:

A Prefeitura de Anápolis informa que repudia qualquer forma de preconceito e discriminação. As autoridades competentes foram acionadas para a condução das medidas cabíveis, e a menor aprendiz recebeu o devido acolhimento da equipe. Permanecemos à disposição para prestar todo o apoio necessário.

