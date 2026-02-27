Conheça Davi, o “minimédico” goiano que discursou no Senado aos 6 anos

Com quase 4 milhões de seguidores, menino defendeu políticas para crianças com altas habilidades e falou sobre o sonho de salvar vidas

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Com apenas 06 anos, o goiano Davi Milhomem Giordani já discursou na Tribuna do Senado Federal, viralizou nas redes sociais e se tornou uma das vozes mais jovens a defender crianças com altas habilidades no Brasil.

Morador de Goiânia, ele participou de uma audiência pública que discutiu superdotação e políticas educacionais.

Com maturidade impressionante, explicou como é viver com uma mente acelerada.

“Ter essa condição é um misto de emoções, já que nosso cérebro pensa rápido demais e quer assimilar tudo de uma vez”, afirmou.

Diagnosticado com altas habilidades ainda na primeira infância, Davi começou a ler aos 2 anos.

O interesse pela medicina surgiu ao ver a imagem de um esqueleto em um livro infantil. Desde então, decidiu que quer ser cardiologista.

“Meu sonho é salvar vidas”, declarou durante participação na Comissão de Direitos Humanos.

Conhecido como “minimédico”, ele produz vídeos educativos sobre anatomia e prevenção de doenças.

Sempre reforça que a internet não substitui consulta médica.

“Vídeo na internet não substitui consulta presencial”, costuma alertar.

Hoje, o perfil do menino reúne cerca quase 4 milhões de seguidores.

O discurso no Senado ultrapassou 6 milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários elogiando sua clareza e desenvoltura.

Além de falar sobre saúde, Davi também chamou atenção para os desafios emocionais da superdotação, defendendo mais preparo das escolas, apoio às famílias e políticas públicas eficazes.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Erica Silva | Davi Milhomem Giordani (@davimgiordani)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!