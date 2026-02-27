Não é na água quente: como descongelar carne rápido sem perder a suculência, segundo chefs

Especialistas explicam por que a água quente prejudica a textura e revelam o método mais eficiente para descongelar com segurança

Isabella Victória - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube)

Esqueceu de tirar a carne do freezer e o almoço está chegando?

Muita gente recorre à água quente para acelerar o processo.

No entanto, segundo chefs e especialistas em cozinha, essa prática pode comprometer a textura, o sabor e até a segurança do alimento.

A boa notícia é que existem formas mais eficientes de descongelar carne rápido sem perder a suculência — e sem colocar a qualidade em risco.

Por que não usar água quente?

Embora pareça prático, colocar a carne congelada em água quente faz com que a parte externa comece a cozinhar enquanto o interior ainda permanece congelado.

Como resultado, a textura pode ficar desigual e a suculência diminui.

Além disso, a variação brusca de temperatura favorece a proliferação de bactérias na superfície do alimento.

Por isso, chefs recomendam métodos que descongelem de maneira uniforme e controlada.

1: Água fria corrente (a forma mais segura e rápida)

Se a pressa é grande, a melhor alternativa é usar água fria, nunca quente.

Basta manter a carne dentro de uma embalagem bem vedada e colocá-la sob água fria corrente ou em uma tigela com água fria, trocando o líquido a cada 20 ou 30 minutos.

Dessa forma, o descongelamento acontece de maneira mais homogênea, preservando a textura e reduzindo riscos sanitários.

2: Geladeira com planejamento estratégico

Embora não seja o mais rápido, o método mais seguro continua sendo o descongelamento na geladeira.

Colocar a carne na parte inferior da geladeira algumas horas antes do preparo permite que o gelo derreta lentamente, mantendo as fibras intactas.

Como consequência, o alimento preserva melhor seus sucos naturais.

3: Micro-ondas com cuidado

O micro-ondas pode ser um aliado, desde que utilizado corretamente.

A função “descongelar” foi criada justamente para isso.

No entanto, chefs alertam: é preciso acompanhar o processo e virar a carne para evitar que partes comecem a cozinhar.

Além disso, após o uso do micro-ondas, o ideal é preparar imediatamente.

Dica dos chefs para manter a suculência

Independentemente do método escolhido, um ponto é essencial: evite descongelar a carne completamente exposta ao ar.

Manter a embalagem fechada ou protegida ajuda a conservar a umidade natural.

Outra recomendação importante é deixar a carne descansar em temperatura ambiente por alguns minutos antes de levar ao fogo, garantindo cocção mais uniforme.

O erro que compromete o sabor

Quando a carne perde líquido durante um descongelamento inadequado, ela tende a ficar mais seca após o preparo.

Portanto, controlar temperatura e tempo faz toda a diferença no resultado final.

No fim das contas, descongelar corretamente não é apenas questão de rapidez, mas de técnica.

E, como ensinam os chefs, pequenos cuidados no início do preparo garantem um prato mais macio, suculento e saboroso.

