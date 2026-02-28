Conheça a cidade que entrou na mira para receber nova loja da Havan

Possível anúncio pode transformar cenário comercial nos próximos meses

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O município de Torres, que fica no litoral norte gaúcho, passou a integrar o radar de expansão de uma das maiores redes varejistas do país, a rede de lojas Havan.

A cidade, conhecida por seu forte apelo turístico e por abrigar a única ilha marítima do estado, recebeu recentemente a visita do empresário Luciano Hang.

A movimentação reacendeu expectativas sobre a possível instalação de uma unidade da Havan no município.

A presença do empresário na cidade teve caráter técnico. Hang percorreu áreas consideradas estratégicas para avaliar a viabilidade de implantação de uma megaloja.

Apesar da visita, até o momento não houve anúncio oficial confirmando a abertura da unidade. Em seus canais institucionais e perfis oficiais, a empresa não divulgou comunicado formal sobre o projeto em Torres, mantendo o assunto no campo das tratativas preliminares.

Com pouco mais de 40 mil habitantes e economia fortemente impulsionada pelo turismo, Torres é referência no verão gaúcho.

O município se destaca pelas formações rochosas à beira-mar e pela Ilha dos Lobos, reserva natural reconhecida como a única ilha marítima do litoral do Rio Grande do Sul.

O local abriga lobos e leões-marinhos durante períodos de migração, além de aves e rica vida marinha, reforçando a identidade ambiental da cidade.

Caso a instalação se confirme, a chegada da Havan poderá representar impacto relevante na economia local, com geração de empregos diretos e indiretos, além de estímulo ao comércio e à arrecadação municipal.

Por outro lado, o debate também envolve planejamento urbano e preservação ambiental, temas sensíveis em uma cidade que equilibra desenvolvimento e conservação.

Enquanto moradores e comerciantes acompanham os desdobramentos, a definição oficial dependerá dos próximos passos da empresa e de eventuais processos administrativos.

