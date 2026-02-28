Não é detergente nem vinagre: o truque das donas de casa para desengordurar as áreas perto do fogão

Mistura simples com bicarbonato ajuda a soltar a gordura grudada em azulejos e cantos do fogão sem precisar de produtos fortes

Isabella Victória - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Relatorioweb.com)

Quem cozinha com frequência conhece o problema: basta alguns dias de fritura, vapor e respingos para a parede, o azulejo e o entorno do fogão ganharem uma película grudenta.

E o pior é que, muitas vezes, a gordura “some” aos olhos, mas continua ali, acumulando poeira e deixando o ambiente com aspecto pesado.

Embora muita gente aposte em detergente ou vinagre, um truque simples e popular entre donas de casa costuma dar conta do recado com mais facilidade.

Ele usa um ingrediente comum e barato, conhecido por dissolver gordura com eficiência.

O truque que facilita a limpeza

O método consiste em usar bicarbonato de sódio com água morna, formando uma pasta levemente abrasiva.

Em vez de “apenas perfumar” ou espalhar a sujeira, a mistura ajuda a soltar a gordura aderida, principalmente em azulejos, rejuntes e superfícies ao redor do fogão.

Além disso, o bicarbonato tem ação que auxilia na neutralização de odores, o que ajuda a deixar a área mais “leve” depois da limpeza.

Como fazer a mistura do jeito certo

Para preparar, você só precisa de:

2 a 3 colheres de bicarbonato de sódio

um pouco de água morna (o suficiente para virar pasta)

esponja macia ou pano de microfibra

escova pequena (opcional, para cantos e rejuntes)

Misture o bicarbonato com a água morna aos poucos até formar uma pasta firme, fácil de espalhar.

Passo a passo para desengordurar perto do fogão

Retire o excesso de sujeira com um pano seco ou papel toalha. Aplique a pasta nas áreas engorduradas, principalmente nos pontos mais escuros. Aguarde de 5 a 10 minutos para a gordura amolecer. Esfregue suavemente com esponja macia ou pano. Finaliza com pano úmido para remover resíduos e, em seguida, seque.

Se a gordura estiver muito antiga, repita o processo. Nesse caso, uma escova pequena ajuda a alcançar cantos próximos ao fogão e ao rejunte.

Onde funciona melhor e onde exige cuidado

Em geral, o truque funciona muito bem em azulejos, cerâmicas e superfícies laváveis.

No entanto, ele exige atenção em materiais delicados, como superfícies muito polidas ou com acabamento sensível, já que a abrasão pode marcar.

Por isso, vale testar em uma área discreta antes de aplicar em toda a parede.

Como evitar que a gordura volte rápido

Depois de limpar, o segredo é reduzir o acúmulo. Algumas dicas simples ajudam:

Limpe respingos logo após cozinhar, quando ainda estão frescos.

Use tampa em frituras e cozimentos longos.

Mantenha a coifa ou depurador limpos e funcionando bem.

Faça uma limpeza leve semanal para evitar crostas.

No fim das contas, o truque não depende de produtos caros.

Com bicarbonato e água morna, dá para desengordurar a área perto do fogão de forma prática, econômica e com menos esforço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!