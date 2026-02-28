Não é detergente nem vinagre: o truque das donas de casa para desengordurar as áreas perto do fogão
Mistura simples com bicarbonato ajuda a soltar a gordura grudada em azulejos e cantos do fogão sem precisar de produtos fortes
Quem cozinha com frequência conhece o problema: basta alguns dias de fritura, vapor e respingos para a parede, o azulejo e o entorno do fogão ganharem uma película grudenta.
E o pior é que, muitas vezes, a gordura “some” aos olhos, mas continua ali, acumulando poeira e deixando o ambiente com aspecto pesado.
Embora muita gente aposte em detergente ou vinagre, um truque simples e popular entre donas de casa costuma dar conta do recado com mais facilidade.
Ele usa um ingrediente comum e barato, conhecido por dissolver gordura com eficiência.
O truque que facilita a limpeza
O método consiste em usar bicarbonato de sódio com água morna, formando uma pasta levemente abrasiva.
Em vez de “apenas perfumar” ou espalhar a sujeira, a mistura ajuda a soltar a gordura aderida, principalmente em azulejos, rejuntes e superfícies ao redor do fogão.
Além disso, o bicarbonato tem ação que auxilia na neutralização de odores, o que ajuda a deixar a área mais “leve” depois da limpeza.
Como fazer a mistura do jeito certo
Para preparar, você só precisa de:
- 2 a 3 colheres de bicarbonato de sódio
- um pouco de água morna (o suficiente para virar pasta)
- esponja macia ou pano de microfibra
- escova pequena (opcional, para cantos e rejuntes)
Misture o bicarbonato com a água morna aos poucos até formar uma pasta firme, fácil de espalhar.
Passo a passo para desengordurar perto do fogão
- Retire o excesso de sujeira com um pano seco ou papel toalha.
- Aplique a pasta nas áreas engorduradas, principalmente nos pontos mais escuros.
- Aguarde de 5 a 10 minutos para a gordura amolecer.
- Esfregue suavemente com esponja macia ou pano.
- Finaliza com pano úmido para remover resíduos e, em seguida, seque.
Se a gordura estiver muito antiga, repita o processo. Nesse caso, uma escova pequena ajuda a alcançar cantos próximos ao fogão e ao rejunte.
Onde funciona melhor e onde exige cuidado
Em geral, o truque funciona muito bem em azulejos, cerâmicas e superfícies laváveis.
No entanto, ele exige atenção em materiais delicados, como superfícies muito polidas ou com acabamento sensível, já que a abrasão pode marcar.
Por isso, vale testar em uma área discreta antes de aplicar em toda a parede.
Como evitar que a gordura volte rápido
Depois de limpar, o segredo é reduzir o acúmulo. Algumas dicas simples ajudam:
- Limpe respingos logo após cozinhar, quando ainda estão frescos.
- Use tampa em frituras e cozimentos longos.
- Mantenha a coifa ou depurador limpos e funcionando bem.
- Faça uma limpeza leve semanal para evitar crostas.
No fim das contas, o truque não depende de produtos caros.
Com bicarbonato e água morna, dá para desengordurar a área perto do fogão de forma prática, econômica e com menos esforço.
