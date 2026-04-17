Quantos ovos por dia ajudam a perder 1 kg em um mês, segundo nutricionistas

Um alimento simples, barato e presente no dia a dia pode ser o diferencial entre estagnar e finalmente ver resultados na balança

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

Ovo cozido pode ser feiro na airfryer. (Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Muitas pessoas tentam emagrecer e acabam complicando o processo com dietas restritivas, regras difíceis e expectativas irreais. No entanto, o corpo responde melhor a estratégias simples, consistentes e inteligentes.

Nesse cenário, alguns alimentos assumem um papel estratégico.

O ovo, por exemplo, não faz milagres, mas ajuda diretamente no controle da fome e no equilíbrio alimentar. Quando você o utiliza da forma correta, ele pode contribuir para a perda de até 1 kg por mês.

O ovo reduz a fome e facilita o déficit calórico

O ovo atua diretamente no controle do apetite. Por ser rico em proteína, ele prolonga a saciedade e reduz a vontade de comer ao longo do dia.

Quando você consome ovos no café da manhã, você começa o dia mais satisfeito. Como resultado, você evita exageros nas próximas refeições e reduz naturalmente a ingestão calórica.

Além disso, o ovo regula hormônios importantes, como a grelina, responsável pela fome. Dessa forma, você sente menos necessidade de consumir alimentos ultra processados e ricos em açúcar.

Consequentemente, você cria um déficit calórico sem sofrimento. Em vez de passar fome, você ajusta a alimentação com inteligência e mantém a consistência — fator essencial para emagrecer.

A estratégia certa potencializa os resultados

Você não precisa exagerar na quantidade. Consumir de 1 a 3 ovos por dia já entrega resultados eficientes quando você organiza bem a dieta.

No café da manhã, substitua pães e cereais por ovos e aumente sua saciedade logo cedo. No almoço ou jantar, prepare uma omelete com vegetais e reduza a carga calórica sem abrir mão da nutrição.

Além disso, use o ovo como lanche da tarde. Essa escolha evita picos de fome e reduz a vontade por doces no fim do dia.

Ao mesmo tempo, escolha preparos mais leves. Cozinhe, faça pochê ou prepare na frigideira antiaderente sem óleo. Assim, você evita calorias desnecessárias e mantém o foco no emagrecimento.

A lógica do emagrecimento funciona a seu favor

Para perder cerca de 1 kg de gordura, você precisa gerar um déficit de aproximadamente 7.700 calorias ao longo do mês. Parece muito, mas você alcança esse número com ajustes simples no dia a dia.

Quando você troca alimentos calóricos por ovos, você reduz de 200 a 300 calorias por dia. Ao manter esse padrão, você acumula o déficit necessário sem radicalizar.

Além disso, essa estratégia mantém o metabolismo mais estável. Você evita dietas extremas e reduz as chances de efeito rebote.

O que você precisa evitar

Não retire a gema sem necessidade. Ela concentra vitaminas e minerais essenciais que ajudam o corpo a funcionar melhor.

Evite também dietas baseadas apenas em ovos. Esse tipo de abordagem limita nutrientes importantes e pode prejudicar sua saúde.

Portanto, mantenha o equilíbrio. Use o ovo como aliado dentro de uma alimentação variada e bem estruturada.

Você emagrece com estratégia, não com excesso

O ovo não resolve tudo sozinho, mas facilita o processo quando você usa com estratégia. Ele reduz a fome, melhora o controle alimentar e ajuda você a manter o déficit calórico com mais facilidade.

No fim, você não precisa de soluções radicais. Você precisa de consistência. E, quando você faz escolhas simples todos os dias, o resultado aparece — de forma saudável e duradoura.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!