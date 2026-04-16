Bater leite condensado no liquidificador vira sobremesa cremosa e surpreende
Bater leite condensado no liquidificador transforma a textura do doce e cria uma sobremesa cremosa, simples e pronta em minutos
Bater leite condensado no liquidificador pode parecer algo comum, mas o resultado surpreende. Com poucos minutos de preparo, o doce ganha uma textura mais leve, aerada e cremosa, ideal para quem quer uma sobremesa rápida sem precisar de muitos ingredientes.
A dica foi compartilhada por Wesley, do perfil @Receitasqueamo, que mostrou como um processo simples pode mudar completamente a consistência do leite condensado.
O que acontece ao bater leite condensado
Quando você começa a bater o leite condensado no liquidificador, ele passa por um processo de emulsificação. Ou seja, o líquido incorpora ar aos poucos e, assim, ganha mais volume e cremosidade.
Além disso, a textura muda de forma visível. O doce fica mais espesso e com aparência semelhante a um creme leve, perfeito para consumir de colher.
Como fazer a sobremesa passo a passo
O preparo é simples e rápido. Veja como fazer:
- Coloque 1 lata de leite condensado no liquidificador
- Comece a bater em velocidade baixa
- Aumente a velocidade aos poucos
- Deixe bater por cerca de 5 minutos
Depois desse tempo, o creme já estará mais consistente e pronto para consumo.
No entanto, existe um truque importante para melhorar ainda mais o resultado.
Levar à geladeira faz diferença
Após bater, o ideal é levar o creme à geladeira por algumas horas. Dessa forma, ele fica ainda mais firme e equilibrado no sabor.
Além disso, o resfriamento reduz a sensação de doçura intensa. Com isso, a sobremesa fica mais agradável e fácil de consumir.
Sobremesa rápida para qualquer momento
Essa receita se destaca pela praticidade. Em poucos minutos, você consegue preparar um doce simples, sem fogão e com apenas um ingrediente.
Por isso, a dica funciona bem para aqueles momentos em que bate a vontade de comer algo doce, mas não há muitas opções em casa.
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