Bater leite condensado no liquidificador vira sobremesa cremosa e surpreende

Bater leite condensado no liquidificador transforma a textura do doce e cria uma sobremesa cremosa, simples e pronta em minutos

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Bater leite condensado no liquidificador pode parecer algo comum, mas o resultado surpreende. Com poucos minutos de preparo, o doce ganha uma textura mais leve, aerada e cremosa, ideal para quem quer uma sobremesa rápida sem precisar de muitos ingredientes.

A dica foi compartilhada por Wesley, do perfil @Receitasqueamo, que mostrou como um processo simples pode mudar completamente a consistência do leite condensado.

O que acontece ao bater leite condensado

Quando você começa a bater o leite condensado no liquidificador, ele passa por um processo de emulsificação. Ou seja, o líquido incorpora ar aos poucos e, assim, ganha mais volume e cremosidade.

Além disso, a textura muda de forma visível. O doce fica mais espesso e com aparência semelhante a um creme leve, perfeito para consumir de colher.

Como fazer a sobremesa passo a passo

O preparo é simples e rápido. Veja como fazer:

Coloque 1 lata de leite condensado no liquidificador

Comece a bater em velocidade baixa

Aumente a velocidade aos poucos

Deixe bater por cerca de 5 minutos

Depois desse tempo, o creme já estará mais consistente e pronto para consumo.

No entanto, existe um truque importante para melhorar ainda mais o resultado.

Levar à geladeira faz diferença

Após bater, o ideal é levar o creme à geladeira por algumas horas. Dessa forma, ele fica ainda mais firme e equilibrado no sabor.

Além disso, o resfriamento reduz a sensação de doçura intensa. Com isso, a sobremesa fica mais agradável e fácil de consumir.

Sobremesa rápida para qualquer momento

Essa receita se destaca pela praticidade. Em poucos minutos, você consegue preparar um doce simples, sem fogão e com apenas um ingrediente.

Por isso, a dica funciona bem para aqueles momentos em que bate a vontade de comer algo doce, mas não há muitas opções em casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!