Adeus, máquina de secar: método holandês seca roupas em poucos minutos

Técnica simples vem chamando atenção por acelerar a secagem das peças sem depender de aparelhos caros ou muito espaço

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Em dias frios, chuvosos ou úmidos, secar roupa em casa pode virar um verdadeiro desafio. Muitas vezes, as peças passam horas no varal, continuam molhadas e ainda correm o risco de ficar com cheiro ruim.

Para quem não tem máquina de secar, a situação costuma ser ainda mais complicada, especialmente em apartamentos ou casas com pouca ventilação.

Foi justamente para contornar esse problema do dia a dia que um método simples passou a ganhar destaque.

Conhecida como técnica holandesa, a estratégia promete acelerar a secagem das roupas usando recursos acessíveis e uma lógica fácil de aplicar dentro de casa.

A proposta chama atenção por dispensar equipamentos caros e apostar em algo muito mais prático do que muita gente imagina.

O segredo está em combinar calor e circulação de ar de forma inteligente.

Em vez de depender apenas do tempo ou da ventilação natural, o método cria um ambiente que favorece a evaporação da água retida no tecido.

Assim, as roupas secam mais rápido e com menor chance de acumularem umidade por tempo demais.

Na prática, a ideia é colocar as peças em um varal ou suporte dentro de casa e posicionar próximo delas uma fonte de calor segura, como garrafas com água quente ou bolsas térmicas, sempre mantendo distância adequada para evitar riscos.

Ao mesmo tempo, é importante deixar espaço entre uma peça e outra, para que o ar consiga circular melhor e a umidade saia com mais facilidade.

Outro ponto essencial é evitar exageros. Amontoar roupas ou tentar secar tudo de uma vez pode ter o efeito contrário.

Quanto mais espaço entre as peças, mais eficiente tende a ser o processo. Ambientes fechados demais também não ajudam, por isso vale deixar uma janela entreaberta ou usar ventilação leve para melhorar o resultado.

Além de acelerar a secagem, o método pode ajudar a evitar aquele cheiro desagradável que costuma aparecer quando a roupa demora demais para ficar pronta.

Isso faz da técnica uma alternativa interessante para quem busca praticidade sem aumentar o consumo de energia dentro de casa.

No fim das contas, o chamado método holandês mostra que nem sempre é preciso recorrer à máquina de secar para resolver um problema comum da rotina.

Com alguns ajustes simples e atenção aos detalhes, dá para secar roupas em menos tempo e tornar o dia a dia muito mais funcional.

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