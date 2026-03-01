Melhorar a imunidade: especialistas revelam a temperatura certa do banho e como ela pode fazer toda a diferença

Entenda por que evitar extremos na temperatura da água pode ajudar a proteger a pele e favorecer o equilíbrio do organismo

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é melhorar a imunidade, muita gente pensa imediatamente em alimentação balanceada, vitaminas e prática de exercícios físicos.

No entanto, segundo especialistas, um hábito simples e diário também pode influenciar o funcionamento do organismo: a temperatura do banho.

Embora não exista fórmula mágica, a forma como você utiliza água quente, morna ou fria pode impactar a saúde da pele e a circulação sanguínea.

Além disso, também pode influenciar as respostas fisiológicas relacionadas ao estresse — fatores que, indiretamente, contribuem para o equilíbrio do sistema imunológico.

Por que a temperatura do banho importa?

Antes de tudo, é importante entender que a pele funciona como uma barreira protetora do corpo.

Quando você toma banhos muito quentes e prolongados, pode remover a camada natural de proteção da pele, favorecendo ressecamento, irritações e pequenas inflamações.

Consequentemente, uma barreira cutânea fragilizada pode deixar o organismo mais vulnerável a desconfortos e infecções superficiais.

Por isso, dermatologistas costumam recomendar temperaturas moderadas no dia a dia.

Banho morno: o equilíbrio ideal

De acordo com especialistas, o banho morno é, na maioria dos casos, a melhor escolha.

Ele limpa sem agredir excessivamente a pele e evita a dilatação exagerada dos vasos sanguíneos, comum em temperaturas muito altas.

Além disso, a água morna ajuda a relaxar a musculatura e reduzir o estresse — fator que também influencia diretamente a imunidade.

Afinal, níveis elevados de estresse podem comprometer as defesas naturais do corpo.

E o banho frio realmente fortalece a imunidade?

Nos últimos anos, o banho frio ganhou popularidade nas redes sociais como estratégia para aumentar a energia e fortalecer o sistema imunológico.

Alguns estudos sugerem que exposições breves ao frio podem estimular respostas fisiológicas, como ativação da circulação e liberação de hormônios ligados ao estado de alerta.

No entanto, especialistas alertam que isso não significa que o banho frio “previne doenças” de forma direta.

Ele pode contribuir para a sensação de vitalidade e bem-estar, mas não substitui hábitos essenciais, como alimentação adequada e sono de qualidade.

Como encontrar a temperatura certa

Para a maioria das pessoas, o ideal é evitar extremos. Portanto:

Prefira água morna em vez de muito quente.

Evite banhos longos e demorados.

Caso queira experimentar o frio, comece gradualmente, reduzindo a temperatura no final do banho por alguns segundos.

Além disso, pessoas com problemas cardiovasculares ou sensibilidade ao frio devem ter cautela antes de adotar mudanças bruscas na temperatura.

Pequenos ajustes, grandes impactos

Melhorar a imunidade envolve um conjunto de hábitos.

Embora o banho sozinho não seja responsável por fortalecer o organismo, ajustar a temperatura pode ajudar a preservar a saúde da pele, reduzir inflamações e controlar o estresse.

No fim das contas, equilíbrio é a palavra-chave.

Nem água extremamente quente, nem gelo repentino sem adaptação.

O cuidado diário, feito da forma correta, pode fazer mais diferença do que se imagina.

