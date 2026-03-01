O alimento simples que ajuda na memória depois dos 60 anos, segundo neurologistas

Especialistas apontam que incluir determinados alimentos na rotina pode ajudar a retardar o declínio cognitivo

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels/Yulia Ilina)

Não existe fórmula mágica para “blindar” a memória com o passar dos anos.

Mas, entre as recomendações mais frequentes quando o assunto é envelhecimento saudável, um alimento simples aparece com destaque: frutas vermelhas — especialmente o mirtilo (blueberry).

A explicação está menos no sabor e mais na composição: essas frutas concentram flavonoides (como as antocianinas), compostos associados a benefícios para o funcionamento do cérebro e à proteção contra processos ligados ao envelhecimento.

Estudos observacionais apontam que pessoas que consomem porções regulares de morango e mirtilo podem apresentar declínio de memória mais lento ao longo do tempo — um dado que chamou a atenção de especialistas e ajudou a popularizar o tema.

Além disso, pesquisas e revisões recentes investigam como o consumo de mirtilo pode contribuir para aspectos como memória, atenção e até marcadores biológicos relacionados à saúde cerebral.

Na prática, neurologistas e profissionais de saúde costumam reforçar que o ganho vem do conjunto: inserir frutas vermelhas na rotina funciona melhor quando acompanhado de um padrão alimentar protetor e de hábitos que também influenciam a cognição, como sono adequado, atividade física e controle da pressão e do diabetes.

É importante ressaltar que memória fraca persistente, esquecimentos frequentes ou piora rápida exigem avaliação médica. A alimentação ajuda, mas não substitui diagnóstico e tratamento.

