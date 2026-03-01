Quem tem sabugo de milho guardado em casa tem um tesouro: a utilidade pouco conhecida, mas que vale milhões

Descubra como o que sobra da espiga pode melhorar o solo, fortalecer raízes e reduzir o lixo doméstico

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Você termina de comer a espiga de milho e, quase automaticamente, joga o sabugo no lixo.

Parece apenas um resto sem utilidade.

No entanto, o que muita gente descarta pode se transformar em um aliado poderoso para o jardim.

O sabugo, parte interna e rígida da espiga, é rico em celulose e se decompõe lentamente.

Justamente por isso, ele pode enriquecer o solo, melhorar a drenagem e até proteger as raízes das plantas quando usado da maneira correta.

Em vez de virar lixo, ele pode virar recurso.

Por que o sabugo funciona tão bem no jardim?

Por ser um material seco, biodegradável e rico em carbono, o sabugo ajuda a equilibrar o solo e contribui para práticas de jardinagem mais sustentáveis.

Além disso, sua decomposição gradual libera matéria orgânica aos poucos, fortalecendo a terra sem necessidade de produtos químicos.

Outro ponto importante é a textura firme, que favorece a circulação de ar e evita excesso de umidade.

1. Camada de drenagem em vasos

Uma das formas mais simples de reaproveitar o sabugo é usá-lo no fundo dos vasos.

Basta cortar em pedaços menores e colocá-los antes de adicionar a terra.

Dessa forma, você melhora a drenagem, reduz a compactação do solo e evita que as raízes fiquem encharcadas.

Esse detalhe faz diferença principalmente em plantas que não toleram excesso de água.

2. Equilíbrio na composteira caseira

Na compostagem, o sabugo atua como material seco rico em carbono, equilibrando restos úmidos como cascas de frutas e legumes.

Além de ajudar na aeração da composteira, ele contribui para um processo mais saudável.

Para acelerar a decomposição, o ideal é picar ou triturar o sabugo antes de adicioná-lo.

Assim, você transforma descarte em adubo natural.

3. Cobertura morta que protege o solo

Quando triturado ou cortado em fatias finas, o sabugo também pode ser espalhado ao redor das plantas como cobertura morta.

Essa camada ajuda a reter a umidade do solo, protege as raízes contra variações de temperatura e ainda dificulta o crescimento de ervas daninhas.

Ou seja, além de nutrir, ele protege.

Sustentabilidade que começa na cozinha

Reutilizar o sabugo de milho é um gesto simples, mas que reduz o lixo doméstico e fortalece o jardim de forma natural.

Sem gastar nada, você melhora a qualidade do solo e ainda adota um hábito mais sustentável no dia a dia.

Às vezes, aquilo que parece resto é, na verdade, matéria-prima para um jardim mais saudável.

