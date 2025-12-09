Chef explica por que muita gente erra ao cozinhar milho e como deixá-lo sempre crocante

Um chef especializado em técnicas caseiras afirma que o problema está em um detalhe simples que quase ninguém percebe

Gabriel Yuri Souto - 09 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de Tela/ YouTube)

Ao preparar milho cozido, a expectativa é sempre a mesma: grãos firmes, crocantes e com sabor intenso. Porém, é comum que o resultado seja o contrário.

O que muita gente não sabe é que a textura do milho depende de um processo químico que começa nos primeiros minutos da panela.

Segundo o chef, a maioria dos erros acontece antes mesmo da água ferver, e esse detalhe interfere diretamente no ponto final. Por isso, entender como cozinhar milho corretamente faz toda a diferença.

O erro que compromete a textura sem que o cozinheiro perceba

De acordo com o chef, o maior problema está em adicionar sal no momento errado. Quando o tempero entra no início da cocção, o grão endurece por fora e fica macio demais por dentro.

Além disso, o sal interrompe parte da hidratação natural do milho, o que reduz a crocância. Essa mistura de texturas cria a sensação de que o alimento ficou mole, mesmo quando o tempo de cozimento foi seguido à risca.

O momento certo de temperar o milho

Para garantir firmeza, o sal deve entrar apenas no final do preparo. Primeiro, o milho cozinha completamente, absorve a água e mantém a estrutura do grão.

Depois, com a panela ainda quente, o tempero envolve a superfície sem interferir no processo de hidratação. Essa mudança simples garante grãos mais crocantes e com sabor equilibrado.

Muitos chefs usam esse método para preservar a textura original do alimento.

Como o tempo de cozimento afeta a crocância

O chef explica que o milho não deve ficar longos minutos na água fervente. Quando passa do ponto, o amido se solta e a casca perde firmeza.

Cozinhar em fogo médio e retirar da água assim que o grão amolece o suficiente é o segredo para manter a crocância. Além disso, deixar o milho descansar por alguns minutos depois de escorrer melhora ainda mais o resultado.

Um truque extra que realça o sabor

Para quem gosta do milho mais adocicado, o chef recomenda adicionar uma colher de açúcar na água no início da cocção. O açúcar não altera a textura e realça o sabor natural do grão.

Depois disso, o processo continua da mesma forma: milho cozido, dispersão da água, tempero apenas no final. Assim, a receita fica mais saborosa sem perder firmeza.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!