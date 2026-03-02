Banco Central inicia retirada definitiva de notas clássicas de R$ 2 a R$ 100 e bancos já começam a recolher cédulas antigas dos brasileiros

Alteração gradual promete impactar hábitos comuns sem exigir ação imediata das pessoas

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

O Banco Central do Brasil iniciou o processo de retirada progressiva das cédulas da primeira família do Real, lançadas em 1994 durante a implementação do Plano Real.

A medida atinge notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 emitidas naquele período e que ainda permanecem em circulação pelo país.

Segundo comunicado da autoridade monetária, as cédulas continuam tendo curso legal e podem ser usadas normalmente em compras e pagamentos.

A diferença está no destino dessas notas quando retornam ao sistema financeiro: ao chegarem aos caixas das instituições bancárias, deixam de ser redistribuídas ao público e passam a ser encaminhadas para retenção e substituição por exemplares mais recentes.

O procedimento faz parte da política permanente de modernização do meio circulante, que busca manter o padrão de qualidade do dinheiro em papel e reforçar itens de segurança contra falsificações.

Com o tempo, a tendência é que a chamada segunda família do Real, introduzida a partir de 2010 com novos elementos gráficos e tecnológicos, se torne predominante no dia a dia dos brasileiros.

O processo ocorre de forma gradual e acompanha o fluxo natural de depósitos, trocas e pagamentos realizados nas agências. Não há necessidade de corrida aos bancos nem prazo para troca compulsória.

A estratégia reorganiza a circulação do papel-moeda no país, reduz a presença das notas lançadas na década de 1990 e mantém a validade das cédulas antigas até que desapareçam progressivamente do uso comum.

