Do apartamento apertado em Ribeirão Preto à vida na roça: hoje ela vive da terra e colhe o próprio sustento

Uma mudança simples no estilo de vida acabou revelando novas formas de sustento e equilíbrio para jovem

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O que começou como uma estadia provisória durante a pandemia se transformou em mudança definitiva de vida.

Yasmin deixou um apartamento de 45 metros quadrados em Ribeirão Preto e seguiu para a casa dos pais em Fortaleza de Minas, na divisa com Pratápolis.

A ideia inicial era permanecer poucos dias, mas o isolamento, a rotina com uma criança pequena e o espaço reduzido aceleraram uma decisão que mudaria seu rumo profissional e pessoal.

A adaptação aconteceu de forma gradual. Pequenas tarefas no campo passaram a preencher os dias: cuidado com galinhas, organização da horta e apoio na rotina da propriedade.

Com o tempo, a roça deixou de ser apenas abrigo temporário e virou fonte de renda. Hoje, Yasmin comercializa sua produção semanalmente na feira de Itaú de Minas, onde vende doces artesanais, frutas da estação, hortaliças e café cultivado e torrado na própria propriedade.

O doce de leite feito em tacho de cobre tornou-se um dos principais produtos da banca, com variações que ampliam o público consumidor. A produção segue um ciclo organizado: preparo, armazenamento, embalagem e transporte.

Além disso, a propriedade mantém horta orgânica com irrigação por gotejamento e adubação natural, evitando insumos químicos.

A água utilizada na horta também passa por um sistema integrado com tanques de tilápia, aproveitando nutrientes de forma sustentável.

A rotina exige gestão constante. Yasmin acompanha de perto a criação de aves, o manejo do gado e a manutenção das estruturas, contando com apoio pontual, mas mantendo controle direto das atividades.

A experiência reflete um movimento observado em dados recentes sobre crescimento da agricultura familiar no Brasil, apontada por órgãos oficiais como pilar da produção de alimentos no país.

Entre organização, limites e planejamento, a antiga moradora de apartamento urbano hoje estrutura a própria renda a partir da terra, consolidando uma mudança que nasceu da necessidade e virou projeto de vida.

Confira mais detalhes:

