6 alimentos comuns que ajudam a melhorar a memória e aumentam concentração no dia a dia
Eles estão no mercado e até na sua despensa, mas muita gente não imagina o efeito que podem ter no foco e no cansaço mental
Esquecer compromissos, perder o foco no meio do expediente ou sentir a mente “travada” durante os estudos são situações cada vez mais comuns. Em meio à rotina acelerada, muitos atribuem esses lapsos apenas ao cansaço ou ao estresse.
O cérebro consome cerca de 20% da energia total do corpo, mesmo representando uma pequena parte do peso corporal. Para funcionar bem, ele precisa de nutrientes específicos, como gorduras boas, vitaminas do complexo B, antioxidantes e minerais que participam da comunicação entre neurônios.
Quando a dieta é pobre nesses componentes, o reflexo pode aparecer na forma de dificuldade de foco, raciocínio lento e falhas de memória.
Embora não exista um alimento milagroso capaz de transformar o desempenho mental da noite para o dia, alguns itens comuns do dia a dia são reconhecidos por contribuir para a função cognitiva quando consumidos regularmente e dentro de uma alimentação equilibrada.
Confira 6 alimentos que ajudam a melhorar a memória e aumentar a concentração:
1. Ovos
Ricos em colina, nutriente essencial para a produção de acetilcolina neurotransmissor ligado à memória e ao aprendizado. Também fornecem vitaminas do complexo B, importantes para a saúde cerebral.
2. Peixes (sardinha, atum e salmão)
Fontes de ômega-3, gordura associada à proteção dos neurônios e à melhora da função cognitiva. O consumo regular está relacionado à manutenção da memória ao longo dos anos.
3. Aveia
Carboidrato de absorção lenta, ajuda a manter níveis estáveis de glicose no sangue. Isso evita picos e quedas bruscas de energia, favorecendo foco prolongado.
4. Banana
Prática e acessível, fornece energia rápida e contém vitamina B6, que participa da produção de neurotransmissores ligados ao humor e à concentração.
5. Café (com moderação)
A cafeína estimula o sistema nervoso central e pode melhorar o estado de alerta e a atenção no curto prazo. O excesso, porém, pode causar ansiedade e prejudicar o sono.
6. Chocolate amargo
Rico em flavonoides, compostos antioxidantes que podem favorecer o fluxo sanguíneo cerebral. O ideal é optar por versões com maior teor de cacau e consumir em pequenas quantidades.
Além de incluir esses alimentos na rotina, especialistas reforçam que a regularidade é o que realmente traz resultados.
Uma alimentação equilibrada, combinada com hidratação adequada, sono de qualidade e controle do estresse, cria o ambiente ideal para o cérebro funcionar melhor.
No fim das contas, melhorar a memória e a concentração não exige fórmulas mágicas, mas escolhas consistentes.
Pequenas mudanças no prato podem refletir diretamente na produtividade, no aprendizado e na clareza mental ao longo do dia e, a longo prazo, representam um investimento na saúde cognitiva.
