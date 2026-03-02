Talita Hayasaki assume presidência da OAB-GO durante o mês de março

Mudança ocorre como gesto simbólico para fortalecer protagonismo feminino na advocacia

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/OAB-GO)

A secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Talita Hayasaki, assumiu interinamente a presidência da instituição nesta segunda-feira (02).

A iniciativa ocorre no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, em 08 de março.

É a quarta vez que Talita ocupa o posto de presidente interina. Ao assumir, ela afirmou que pretende ampliar a visibilidade da atuação feminina na advocacia goiana.

“Nosso objetivo é a ocupação concreta e efetiva das mulheres nos lugares de decisão e de poder”, afirmou.

A transmissão do cargo ocorreu durante sessão do Conselho Pleno. Durante todo o mês, Talita ficará à frente da instituição.

Para isso, o presidente Rafael Lara Martins e o vice-presidente Thales José Jayme se afastaram temporariamente das funções.

Segundo Rafael Lara, a iniciativa já havia sido adotada em gestões anteriores como forma de ampliar a visibilidade da liderança feminina na entidade.

Talita é advogada, especialista em Direito Público e Direito Agrário e integra a atual diretoria para o triênio 2025–2027.

