Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF

Ex-deputado foi condenado pelo STF e estava em situação ilegal após fugir para o país norte-americano

Folhapress - 13 de abril de 2026

(Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Raquel Lopes e Isabella Menon, de São Paulo (SP) e Washington (EUA) – O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos prendeu nesta segunda-feira (13) o ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL-RJ), de acordo com a Polícia Federal.

Segundo membros da corporação, ele foi preso por questões migratórias em Orlando, na Flórida.

Próximo da família Bolsonaro, Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, após ter saído do Brasil e ficado nos Estados Unidos desde o ano passado.

O ex-parlamentar foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado.

Ramagem estava em situação ilegal nos EUA e foi preso pelo departamento responsável por prender os imigrantes ilegais.

O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, que é aliado de Ramagem, disse que Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE.

“Essa é, neste momento, uma questão meramente imigratória. Porém, o status de Ramagem é legal: ele possui um pedido de asilo pendente, protocolado há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso – que é demorada, mas tem tudo para ser deferida”, disse.

Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o ex-diretor da Abin saiu de forma clandestina do Brasil pela fronteira com a Guiana.

Ramagem teria se mudado em setembro para um condomínio de luxo na Flórida, enquanto gravava vídeos e votava à distância nas sessões da Câmara, amparado por um atestado médico.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura do processo de extradição de Ramagem, condenado pela trama golpista.

A condenação definitiva do núcleo central da trama golpista, do qual o parlamentar fazia parte, foi decretada por Moraes em 25 de novembro.

Já em dezembro o deputado federal cassado Alexandre Ramagem prestou depoimento ao STF após o ministro Alexandre de Moraes reabrir o processo que poderia aumentar a pena do ex-parlamentar.

O julgamento de alguns dos crimes da trama golpista ocorridos após a diplomação de Ramagem havia sido suspenso pela Câmara enquanto ele ainda era deputado federal.

Trata-se dos tipos penais ligados ao 8 de Janeiro: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Em dezembro, a Mesa Diretora da Câmara cassou Ramagem, o que abriu caminho para a decisão de Moraes de reabrir o processo contra ele.

A Câmara dos Deputados também cancelou os passaportes diplomáticos de Ramagem e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que assim como o ex-diretor da Abin teve seu mandato cassado e está nos Estados Unidos.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura do processo de extradição de Ramagem, condenado pela trama golpista.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que também vive nos EUA, publicou em rede social que “nenhum perseguido por Moraes ficará desamparado”. “Rezem por Ramagem, que tudo será resolvido. As leis americanas são bem claras e tudo será conduzido dentro das leis americanas”, afirmou.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!