A maior do mundo: praia tem 220 km e leva até 7 dias para ser percorrida a pé

Com mais de 250 km de extensão, essa praia impressiona pela imensidão e pode levar até 12 dias para ser percorrida a pé

Gabriel Dias - 13 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Pheliphe Marcos)

Pouca gente imagina que a maior praia contínua do planeta está no Brasil — e que atravessá-la pode levar vários dias.

Localizada no Rio Grande do Sul, a Praia do Cassino impressiona não apenas pela extensão, mas também pelos desafios que oferece a quem decide explorá-la por completo.

Reconhecida pelo Guinness World Records desde 1994, a faixa de areia faz parte de um conjunto que inclui as praias do Cassino, Hermenegildo e Barra do Chuí.

Juntas, elas formam um corredor litorâneo de aproximadamente 254 quilômetros, ligando o município de Rio Grande até a fronteira com o Uruguai.

Uma travessia que vai muito além de uma caminhada

A dimensão da praia cria uma paisagem quase infinita. Em alguns trechos, a faixa de areia ultrapassa 200 metros de largura, oferecendo uma sensação de isolamento e liberdade ao mesmo tempo.

Apesar de parecer um cenário perfeito para longas caminhadas, percorrer toda a extensão não é simples.

Em teoria, uma pessoa com ótimo preparo físico conseguiria completar o trajeto em cerca de 40 a 60 horas ininterruptas. Na prática, no entanto, fatores como vento constante, areia fofa e exposição ao sol tornam o percurso muito mais exigente.

Por isso, a maioria dos aventureiros divide a jornada em etapas. Em média, a travessia completa leva entre 8 e 12 dias, com caminhadas diárias e pausas estratégicas para descanso.

Isolamento, natureza e pontos curiosos pelo caminho

Um dos aspectos mais marcantes da Praia do Cassino é a ausência de infraestrutura em grande parte do trajeto. Sem sinal de celular, comércio ou pontos de apoio, o percurso exige planejamento e preparo prévio.

Por outro lado, essa característica transforma a experiência em uma verdadeira imersão na natureza. Ao longo do caminho, é possível encontrar dunas extensas, aves migratórias e até animais como leões-marinhos e pinguins em determinadas épocas do ano.

Entre os pontos mais conhecidos está o início da praia, nos Molhes da Barra, uma estrutura que avança mar adentro e atrai turistas e esportistas. Outro destaque é o navio Altair, encalhado desde a década de 1970, que se tornou um símbolo curioso da região.

Com acesso relativamente fácil a partir de cidades como Rio Grande e Pelotas, a Praia do Cassino se consolida como um dos destinos mais impressionantes do litoral brasileiro.

Mais do que um passeio, percorrê-la é uma experiência que mistura desafio, contemplação e contato direto com a natureza em sua forma mais ampla.

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