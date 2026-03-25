Condenação a mais de 31 anos de fazendeiro que assassinou a ex mostra repúdio da sociedade a esse tipo de conduta, avalia promotor Eliseu Belo

Segundo o representante do Ministério Público, decisão do júri reconheceu todos os crimes e refletiu resposta firme da população ao feminicídio

Davi Galvão - 25 de março de 2026

Eliseu Belo, promotor de Justiça. (Imagem: Captura de tela/Portal 6)

A condenação do fazendeiro Edney Pereira dos Santos a mais de 31 anos de prisão pelo assassinato da empresária Regiane Pires da Silva, em Anápolis, representa um claro repúdio da sociedade a esse tipo de crime, segundo avaliação do promotor de Justiça Eliseu Belo.

Em entrevista ao Portal 6 após o julgamento, na noite desta quarta-feira (25), ele afirmou que o resultado do Tribunal do Júri superou as expectativas da acusação, principalmente pelo fato de os jurados terem reconhecido a responsabilidade do réu em todos os crimes apresentados.

“Nós estamos muito felizes e ficamos impressionados. Tivemos aproveitamento de 100%”, disse o representante do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

De acordo com o promotor, a acusação já esperava uma condenação pelo feminicídio com qualificadoras, mas havia a possibilidade de a defesa obter algum resultado favorável nos crimes considerados secundários, o que não ocorreu.

“Eu imaginava que talvez em relação a algum crime conexo a defesa pudesse ser favorecida, mas o conselho reconheceu todos os requisitos e decidiu pela condenação em todos eles”, afirmou.

Eliseu Belo destacou que a decisão dos jurados vai além do caso individual e sinaliza uma resposta coletiva diante da violência contra a mulher.

“Isso revela o repúdio da sociedade em relação a esse tipo de conduta”, pontuou.

O promotor também classificou o crime como brutal, ressaltando que a vítima foi morta dentro do próprio ambiente de trabalho, sem possibilidade de defesa.

“Foi um crime brutal contra uma mulher de 39 anos, dentro da sua sala de trabalho, completamente indefesa”, disse.

O julgamento começou pela manhã e terminou por volta das 20h30, com a condenação de Edney Pereira dos Santos pelos cinco crimes pelos quais foi denunciado, incluindo homicídio triplamente qualificado.

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