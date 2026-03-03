A pequena vila brasileira fundada por europeu a 1.554 metros de altitude que entrou no top 10 dos destinos mais acolhedores do mundo

Distrito mineiro da Serra da Mantiqueira une altitude elevada, infraestrutura turística consolidada e reconhecimento internacional por hospitalidade

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Localizada a 1.554 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é um distrito de Camanducaia (MG) que passou a figurar entre os destinos mais acolhedores do mundo, segundo ranking do Booking.com.

Com cerca de 30 km de acesso a partir da BR-381 (Fernão Dias), o local combina clima de montanha, infraestrutura turística consolidada e forte influência europeia.

A vila foi fundada em 1936 pelo imigrante letão Verner Grinberg. O nome Monte Verde deriva do sobrenome da família, que significa “montanha verde” em letão.

O traçado urbano, a arquitetura em estilo alpino e parte da identidade cultural do distrito foram influenciados por essa origem.

Atualmente, Monte Verde integra a categoria A do Mapa do Turismo Nacional, classificação que considera fluxo turístico e relevância econômica.

A Avenida Monte Verde concentra hotéis, pousadas, restaurantes e comércio especializado, formando o principal eixo de circulação do distrito.

Entre os atrativos estão trilhas como a Pedra Redonda, com cerca de 1 km de extensão e vista panorâmica da Mantiqueira, além do Pico do Selado, que ultrapassa 2.000 metros de altitude e exige maior preparo físico.

O clima registra temperaturas que podem ficar abaixo de 0 °C no inverno, com verões mais amenos em comparação com outras regiões do Sudeste. A proximidade com São Paulo (168 km) favorece o fluxo constante de visitantes.

Com estrutura voltada ao turismo de montanha e reconhecimento internacional por hospitalidade, Monte Verde consolidou-se como um dos principais destinos serranos do país.

