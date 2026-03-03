Briga de gigantes: BYD desafia com novo modelo concorrente da Strada e Fiat reage com desconto de R$ 27 mil

BYD acelera projeto de picape híbrida flex para 2027 e força a Fiat a reagir com descontos agressivos

Gustavo de Souza - 03 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Carros com Camanzi)

A liderança da Fiat Strada nas picapes compactas entrou no radar de uma gigante global. A BYD prepara uma nova picape “pequena” para disputar o segmento mais volumoso do país, enquanto a Fiat já reforça a defesa com condições agressivas de venda direta.

Somente em 2025, a Strada somou “quase 143 mil” emplacamentos, mantendo a dianteira no mercado brasileiro.

Projeto da BYD mira o coração do segmento

De acordo com informações publicadas pela imprensa especializada, a BYD trata a picape compacta como projeto prioritário e com lançamento projetado para 2027.

A estratégia inclui entrar em um território hoje dominado pela Strada, um modelo que, desde 2021, sustenta a Fiat praticamente sozinha no topo da categoria.

Híbrida flex e produção nacional no horizonte

Em entrevistas atribuídas ao vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, a marca confirmou que a nova família de picapes terá motorização híbrida plug-in ou elétrica, com plano de adaptação ao etanol.

A expectativa é de produção nacional em Camaçari (BA), considerada decisiva para buscar escala e preço competitivo.

Fiat reage com desconto de até R$ 27 mil

Do outro lado, a Fiat reforçou ações no canal de vendas diretas. Em oferta válida entre 19 de fevereiro e 4 de março de 2026, a Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex 2026 aparece com redução de R$ 120.490 para R$ 92.775 (públicos elegíveis), abatimento de R$ 27.715.

Não é a BYD Shark: proposta é outra categoria

Apesar de já atuar no segmento de grandes automóveis com a BYD Shark, o modelo não é o concorrente direto da Fiat Strada. A Shark é uma picape média híbrida plug-in, posicionada em uma categoria superior, voltada a rivais como Toyota Hilux e Ford Ranger.

A nova picape em desenvolvimento será compacta, com foco em volume e preço competitivo. Trata-se de um projeto diferente, pensado especificamente para disputar o segmento liderado pela Strada no Brasil, considerado estratégico pela montadora chinesa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!