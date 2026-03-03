Churrasco não precisa ser caro: 5 carnes baratas que superam a picanha, segundo açougueiros

Cortes acessíveis ganham destaque por sabor, suculência e rendimento, mostrando que churrasco não precisa ser caro para fazer sucesso

Gabriel Yuri Souto - 03 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Churrasco não precisa ser caro para impressionar convidados ou garantir sabor na brasa. Ainda assim, a ideia de que apenas carnes consideradas “de status” entregam qualidade faz muitos consumidores gastarem além do necessário.

No entanto, açougueiros experientes afirmam que cortes mais acessíveis podem superar a picanha quando o assunto envolve sabor, suculência e custo-benefício.

De acordo com um profissional do setor de carnes, que reuniu as orientações em vídeo, a escolha correta garante economia sem abrir mão da qualidade. Segundo ele, o segredo não está no preço alto, mas sim na seleção de peças com boa marmorização, fibras adequadas e preparo correto. Portanto, quem observa esses detalhes consegue equilibrar sabor e orçamento.

Miolo de acém: maciez e rendimento

Em primeiro lugar, o miolo de acém aparece como uma das principais alternativas. Quando o churrasqueiro prepara o corte corretamente, ele conquista maciez e sabor intenso.

Além disso, açougueiros orientam o consumidor a escolher peças com gordura entremeada, pois essa característica preserva a suculência na grelha e melhora o resultado final. Dessa forma, o corte entrega ótimo rendimento por um valor mais baixo.

Miolo de paleta: versatilidade na brasa

Em seguida, o miolo de paleta também garante bom desempenho no churrasco. Embora tenha fibra mais longa, o corte mantém maciez e apresenta pouca gordura externa.

Por isso, o consumidor pode cortar em bifes grossos ou preparar espetinhos, o que amplia as possibilidades na churrasqueira. Assim, além de versátil, a carne mantém custo-benefício atrativo.

Fraldinha: suculência que surpreende

Além dessas opções, a fraldinha conquista espaço entre os cortes econômicos mais indicados. O churrasqueiro pode assar a peça inteira e, depois, fatiar contra a fibra para preservar a maciez.

Consequentemente, o sabor se destaca mesmo sem preço elevado. Ao mesmo tempo, o valor costuma ficar abaixo de cortes nobres, o que favorece quem busca economia.

Bisteca bovina: mais sabor com osso

Por outro lado, a bisteca bovina, conhecida como contra-filé com osso, entrega sabor mais intenso graças à presença do osso.

Quando o churrasqueiro sela bem a carne, ele mantém a suculência e agrada quem prefere textura macia com presença marcante na brasa.

Portanto, o corte combina rendimento e qualidade sem exigir investimento alto.

Costela minga: rapidez sem perder sabor

Por fim, a costela minga surge como opção para quem busca praticidade. O açougueiro costuma fatiar o corte com espessura de aproximadamente um dedo e meio e, assim, acelera o preparo na churrasqueira.

Mesmo com tempo menor de fogo, a carne preserva sabor marcante. Dessa maneira, o consumidor reduz o tempo de preparo e mantém a experiência tradicional do churrasco.

Em resumo, os profissionais reforçam que o consumidor pode economizar sem abrir mão de qualidade. Ao escolher bem no açougue e aplicar técnicas simples na brasa, qualquer pessoa comprova que churrasco não precisa ser caro para garantir sabor, suculência e satisfação à mesa.