Planejada em formato de tabuleiro de xadrez em 1855, capital se destaca pela qualidade de vida no Nordeste

Capital planejada no século XIX une traçado urbano organizado, custo de vida acessível e liderança em qualidade de vida no Nordeste

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

Poucas capitais brasileiras nasceram tão estrategicamente quanto esta, que é um destaque nordestino.

Aracaju, fundada em 1855 às margens do Rio Sergipe, foi planejada com ruas retas e quarteirões simétricos, formando um traçado que lembra um tabuleiro de xadrez.

A cidade surgiu por decisão imperial, após a antiga capital, São Cristóvão, ser considerada pouco estratégica para o escoamento da produção açucareira.

Projetada pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro, Aracaju tornou-se a segunda capital planejada do Brasil, atrás apenas de Teresina.

Construída sobre áreas de mangue, consolidou-se como centro administrativo e portuário, mantendo até hoje o traçado urbano organizado, que facilita deslocamentos.

Com 181 km², é a menor capital do Nordeste em território. Ainda assim, figura como destaque nacional em qualidade de vida.

O Índice de Progresso Social (IPS) a coloca como a melhor capital nordestina nesse quesito e entre as dez melhores do país.

O custo de vida acessível e a estrutura compacta — onde dificilmente um trajeto ultrapassa 20 minutos — contribuem para esse desempenho.

A Orla de Atalaia funciona como cartão-postal e espaço de convivência, reunindo ciclovias, áreas esportivas e a tradicional Passarela do Caranguejo.

O Museu da Gente Sergipana, o Oceanário mantido pelo Projeto Tamar e a Croa do Goré ampliam o leque turístico.

A poucos quilômetros dali, São Cristóvão, Patrimônio Mundial da UNESCO, reforça o valor histórico da região.

Com clima tropical ao longo do ano e acesso facilitado pela BR-101 e pelo Aeroporto Santa Maria, Aracaju combina planejamento urbano, ritmo tranquilo e infraestrutura funcional — atributos que explicam por que a capital sergipana se tornou referência em qualidade de vida no Nordeste.

