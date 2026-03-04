Ambos sem carteira: batida entre carro e moto deixa motociclista com traumatismo craniano em Anápolis

Impacto aconteceu no momento em que condutores tentaram fazer a conversão à esquerda na Travessa Dom Bosco

Ícaro Gonçalves - 04 de março de 2026

Impacto aconteceu no momento em que ambos tentaram fazer a conversão à esquerda na Travessa Dom Bosco (Fotos: Reprodução)

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira (04), na Avenida Tiradentes, em Anápolis. A colisão ocorreu no cruzamento com a Travessa Dom Bosco e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar (PM).

O Portal 6 apurou que os dois veículos seguiam no sentido Sul/Norte da avenida quando houve a batida. O impacto aconteceu no momento em que ambos tentaram fazer a conversão à esquerda para acessar a travessa.

O condutor do carro, um Fiat Uno branco, teria iniciado a manobra de conversão quando bateu lateralmente com motocicleta.

Com a batida, o motociclista foi arremessado e precisou de atendimento médico, com indícios de traumatismo craniano.

Durante a ocorrência e abordagem com os envolvidos, veio a surpresa: o motorista do carro não possuía habilitação e o condutor da moto tinha habilitação para outra categoria.

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Hospital Alfredo Abrão. Ele foi autuado por conduzir motocicleta usando CNH de categoria diferente da necessária.

Já o homem que dirigia o carro foi autuado por dirigir sem possuir CNH e também por dirigir veículo sem placa. O carro foi removido e encaminhado a uma leiloeira.

