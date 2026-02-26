Motoristas que perderem prazo podem ser multados em R$ 1,4 mil, segundo o CTB
Punição é gravíssima, pode ser aplicada sem abordagem e pega principalmente quem dirige profissionalmente
Motoristas que deixam passar um prazo obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) podem ser surpreendidos com uma multa de aproximadamente R$ 1,4 mil.
A penalidade é classificada como gravíssima e chama atenção porque, em determinadas situações, a irregularidade pode ser identificada por registro no sistema, sem necessidade de abordagem em blitz.
A regra está ligada ao exame toxicológico periódico, exigido para condutores com CNH nas categorias C, D e E.
Quando o motorista não realiza o exame dentro do intervalo previsto, a infração pode ser registrada e gerar a multa, mesmo que a carteira ainda esteja dentro do prazo de validade.
Por isso, especialistas recomendam que condutores dessas categorias não confundam a validade da CNH com a obrigação do exame.
A melhor forma de evitar a penalidade é acompanhar a data do último toxicológico, verificar a situação nos canais oficiais de trânsito e programar a renovação com antecedência, evitando atrasos por agenda, deslocamento ou falta de laboratório disponível.
Além do impacto no bolso, a autuação pode trazer dor de cabeça para quem depende do veículo para trabalhar, já que irregularidades documentais costumam gerar restrições e complicações em processos de renovação e fiscalização.
Em um cenário de regras mais rígidas e cruzamento de dados, manter os prazos em dia virou uma medida básica de prevenção.
