Motoristas que perderem prazo podem ser multados em R$ 1,4 mil, segundo o CTB

Punição é gravíssima, pode ser aplicada sem abordagem e pega principalmente quem dirige profissionalmente

Layne Brito - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Secom Goiás)

Motoristas que deixam passar um prazo obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) podem ser surpreendidos com uma multa de aproximadamente R$ 1,4 mil.

A penalidade é classificada como gravíssima e chama atenção porque, em determinadas situações, a irregularidade pode ser identificada por registro no sistema, sem necessidade de abordagem em blitz.

A regra está ligada ao exame toxicológico periódico, exigido para condutores com CNH nas categorias C, D e E.

Quando o motorista não realiza o exame dentro do intervalo previsto, a infração pode ser registrada e gerar a multa, mesmo que a carteira ainda esteja dentro do prazo de validade.

Por isso, especialistas recomendam que condutores dessas categorias não confundam a validade da CNH com a obrigação do exame.

A melhor forma de evitar a penalidade é acompanhar a data do último toxicológico, verificar a situação nos canais oficiais de trânsito e programar a renovação com antecedência, evitando atrasos por agenda, deslocamento ou falta de laboratório disponível.

Além do impacto no bolso, a autuação pode trazer dor de cabeça para quem depende do veículo para trabalhar, já que irregularidades documentais costumam gerar restrições e complicações em processos de renovação e fiscalização.

Em um cenário de regras mais rígidas e cruzamento de dados, manter os prazos em dia virou uma medida básica de prevenção.

