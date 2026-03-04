Estrada reta mais longa do mundo: 240 km sem curvas no meio do deserto que desafia até motoristas mais experientes

Trecho da Rodovia 10, na Arábia Saudita, atravessa o maior deserto de areia do mundo e exige atenção redobrada dos motoristas

Gabriel Dias - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/City Vibes)

Dirigir em uma estrada por 240 quilômetros sem fazer nenhuma curva pode parecer uma ideia interessante e simples à primeira vista, mas a experiência, na prática, está longe de ser tranquila.

No coração do deserto da Arábia Saudita, a Rodovia 10 abriga o trecho mais longo e completamente reto do planeta, título reconhecido pelo Guinness World Records.

Embora a estrada tenha extensão total de 1.480 quilômetros, ligando Ad Darb à fronteira com os Emirados Árabes Unidos, é o segmento entre Haradh e Al Batha que chama a atenção do mundo todo.

Construída originalmente como uma via particular para o rei Fahd, a rodovia se transformou em corredor estratégico para o transporte de mercadorias entre o centro saudita e os Emirados.

O cenário é o imenso Rub’ al Khali, conhecido como “Quarto Vazio”, considerado o maior deserto de areia do mundo.

A ausência de montanhas, vales ou obstáculos naturais explica a impressionante linearidade da via: areia e horizonte praticamente inalterados por quilômetros.

A via é asfaltada e conta, em sua maior parte, com duas faixas em cada sentido, recebendo um fluxo intenso de carros e caminhões.

Os limites de velocidade variam conforme o veículo: até 120 km/h para carros, 100 km/h para ônibus e 80 km/h para caminhões.

Em determinados trechos, já estiveram vigentes limites de até 140 km/h para veículos leves, mas o tráfego pesado constante dificulta manter altas velocidades com segurança.

Apesar de toda essa infraestrutura, o maior desafio não é de mobilidade, mas psicológico. A monotonia da paisagem, a falta de referências visuais e a repetição do cenário podem provocar fadiga, sonolência e perda de atenção facilmente, sendo um verdadeiro desafio mental.

Além disso, há o risco ocasional de camelos atravessando a pista. Não por acaso, a estrada figura no site Dangerous Roads, que lista as vias mais perigosas do mundo.

