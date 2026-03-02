Aos 6 anos, menina entra para o Guinness ao criar videogame e conquistar recorde mundial

Simar Khurana chama atenção por um feito inédito no desenvolvimento de games: ela é a pessoa mais jovem a desenvolver um jogo

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Guinnes World Record)

Atualmente, os jogos de videogame estão demorando cada vez mais para lançar, com promessas megalomaníacas que podem colocar em risco até mesmo as maiores desenvolvedoras da indústria, caso haja um fracasso comercial.

Nesse cenário, surgem também histórias que impressionam pela dedicação e rapidez durante o desenvolvimento de um game. Simar Khurana, jovem canadense, é a mais nova dentro dessa caixinha de surpresas — e a história terminou com a sua entrada no Guinness.

Considerada a desenvolvedora de games mais jovem do mundo, Simar lançou seu primeiro game quando tinha 6 anos e 364 dias — um dia antes do seu aniversário. A conquista ganhou projeção, e a garota entrou para o Guinness World Records Young Achievers, exclusivo para crianças e adolescentes.

O game desenvolvido por Simar se chama Healthy Food Challenge — Desafio da Alimentação Saudável, em tradução livre —, que propaga a alimentação saudável para jovens e os estimula a pensar bem sobre escolhas alimentares.

O sonho começou de maneira semelhante ao de muitos jogadores: o desejo de não só jogar, mas também produzir games. Quando ela tinha 6 anos, motivada pelos pais, decidiu levar a paixão para outro nível e realmente se dedicar à produção.

Aprender a programar e desenvolver jogos não é uma tarefa fácil e exigiu a busca por um professor especializado. Essa busca não foi fácil: a maioria dos profissionais ficou incrédula ao perceber que uma criança fosse capaz de aprender a programar.

Em vez de desistir, Simar persistiu e acreditou em si, por saber que conseguiria. Assim que a família encontrou um professor, o desenvolvimento de um marco histórico foi iniciado. Percebendo que a garota tinha facilidade com códigos, o pai entendeu que era possível que ela concorresse ao título de desenvolvedora de jogos mais jovem.

Assim, um novo problema surgiu: ela só tinha 4 meses restantes para o lançamento, tornando o desenvolvimento um verdadeiro desafio. A disciplina foi indispensável: Simar fazia de 3 a 4 aulas por semana e dedicava cerca de 2 horas do seu dia para programar.

O esforço foi recompensado: após muita paciência e dedicação, a garota recebeu reconhecimento da maior organização e autoridade global. Além disso, Simar afirma que quer ser desenvolvedora de games quando crescer.

Por fim, ela deixa uma mensagem a todos que têm interesse em iniciar nessa jornada do desenvolvimento de games: “Se você quer começar a programar, simplesmente comece! É divertido. E, se for difícil, não se preocupe… É como andar de bicicleta: depois que você aprende, nunca mais esquece.”

