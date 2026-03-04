Miojo saudável: receita rápida para jantar sem sair da dieta

Aprenda a transformar o macarrão instantâneo em uma versão equilibrada, nutritiva e ideal para um jantar leve e prático. Aprenda aqui!

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Engin Akyurt/Pexels)

Depois de um dia longo, tudo o que a gente quer é praticidade. Abrir o armário, pegar um miojo e resolver o jantar em três minutos parece tentador.

Mas será que ele precisa ser sinônimo de alimentação desequilibrada? A resposta é não. Com algumas trocas inteligentes, você transforma o macarrão instantâneo em uma refeição leve, nutritiva e perfeita para quem quer manter a dieta.

O primeiro passo: mude o tempero

Antes de tudo, descarte o sachê pronto. Ele concentra grande quantidade de sódio, conservantes e realçadores de sabor. Em vez disso, assuma o controle do sabor.

Refogue alho e cebola em um fio de azeite. Acrescente cúrcuma, páprica, pimenta-do-reino ou ervas frescas. Ajuste o sal com moderação. Essa simples troca já reduz o excesso de sódio e deixa o prato mais aromático e natural.

Agora, adicione proteína

Em seguida, pense em saciedade. Um jantar equilibrado precisa de proteína.

Você pode incluir frango desfiado, ovo pochê ou mexido, tofu em cubos ou até atum. Ao fazer isso, você aumenta o valor nutricional da refeição e evita aquela fome inesperada poucas horas depois.

Além disso, a proteína ajuda na manutenção da massa muscular — essencial para quem está focado em resultados.

Hora de colorir o prato

Depois, entre com os legumes. Quanto mais cor, melhor.

Cenoura ralada, abobrinha em tiras, brócolis, espinafre ou pimentão elevam o nível do prato em segundos. Eles acrescentam fibras, vitaminas e minerais, além de trazer textura e frescor.

O resultado? Um miojo que deixa de ser básico e passa a ser funcional.

Cozinhe o macarrão por menos tempo para mantê-lo mais firme. Isso melhora a textura e evita que ele fique excessivamente mole. Se quiser dar um passo além, escolha versões integrais ou com teor reduzido de sódio.

Outra dica: finalize com sementes, como gergelim ou chia. Elas agregam crocância e nutrientes extras.

Praticidade sem culpa

No fim das contas, não se trata de eliminar o miojo da rotina, mas de reinventá-lo. Além disso, com escolhas conscientes, você mantém a praticidade e entrega ao seu corpo uma refeição mais equilibrada.

Em poucos minutos, aquilo que era visto como “vilão” vira aliado.

E assim, o jantar rápido deixa de ser desculpa — e passa a ser estratégia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!