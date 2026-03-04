Programa Minha Casa, Minha Vida permitirá subsídio para brasileiros com renda de até R$ 13 mil em 2026

Mudança nas faixas do Minha Casa, Minha Vida favorece quem busca casa própria, além de incluir famílias com renda de até R$ 13 mil

Gustavo de Souza - 04 de março de 2026

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Governo Federal formalizou uma proposta para reajustar todas as faixas de renda do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), ampliando o alcance do programa a partir de 2026. Na modalidade voltada à classe média, o teto passaria de R$ 12 mil para R$ 13 mil por família.

A discussão ocorreu no âmbito do grupo técnico que assessora o Conselho Curador do FGTS, responsável por deliberações sobre o fundo. Para valer, o reajuste ainda precisa do aval do colegiado.

O que muda nas faixas de renda

Pelo desenho apresentado, a Faixa 1 teria o limite ampliado de R$ 2.850 para R$ 3.200, mantendo o foco em moradias com maior subsídio, via recursos orçamentários direcionados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nas faixas seguintes, a lógica segue sendo o financiamento com juros abaixo do mercado, lastreado principalmente no FGTS. O teto iria para R$ 5.000 na Faixa 2 e R$ 9.600 na Faixa 3, além dos R$ 13 mil na linha “classe média”.

Valores dos imóveis também sobem

A proposta inclui elevar o preço máximo dos imóveis financiáveis, de R$ 350 mil para R$ 400 mil na Faixa 3 e de R$ 500 mil para R$ 600 mil na modalidade classe média. Hoje, a própria Caixa informa como referência a renda de até R$ 12 mil e imóveis até R$ 500 mil nessa linha.

Por que o governo quer ampliar o programa

A ampliação mira um gargalo do crédito imobiliário: juros altos e menor fôlego de fontes tradicionais, como a poupança. Na expansão anterior, o governo viabilizou a faixa para a classe média com regras regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e apoio do Fundo Social do Pré-Sal.

Próximo passo

Se aprovado pelo Conselho do FGTS, o reajuste passa a orientar as novas contratações do MCMV em 2026, com potencial de aliviar a disputa por crédito no mercado e ampliar o público atendido.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!