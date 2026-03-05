Adeus engarrafamentos: a rodovia de R$ 9 bilhões que promete ser a mais rápida do Brasil e encurtar trajeto de 3h para apenas 60 minutos

Investimento bilionário mira solução histórica para gargalo regional antigo

Magno Oliver - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução / Secom)

O governo de Santa Catarina aposta em um dos maiores projetos rodoviários de sua história para enfrentar um problema crônico: os congestionamentos na BR-101, principal eixo logístico do estado.

Batizada de Via Mar, a nova rodovia terá 145 quilômetros de extensão e promete reduzir deslocamentos que hoje chegam a três horas para cerca de 60 minutos, dependendo do trecho e das condições de tráfego. O investimento estimado varia entre R$ 7,5 bilhões e R$ 9,2 bilhões.

A proposta surgiu como resposta ao crescimento industrial e turístico do Litoral Norte catarinense, região que concentra intenso fluxo de veículos, sobretudo na alta temporada.

O traçado ligará Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis, criando um corredor paralelo à BR-101. O limite de velocidade previsto é de até 120 km/h, o que pode tornar a via uma das mais rápidas do país dentro dos padrões rodoviários nacionais.

O projeto está atualmente na fase de elaboração dos projetos executivos, divididos em cinco lotes. Quatro já contam com ordens de serviço assinadas. O trecho mais avançado conecta as regiões de Luiz Alves e Navegantes a Itajaí.

Em Joinville, cerca de 54% do projeto de engenharia foi concluído, com entrega prevista para outubro. O segmento local terá 27 quilômetros e fará a ligação entre as BRs 101 e 280 pela região Oeste do município.

Entre os pontos de maior complexidade técnica está a construção de um túnel duplo de 1,2 quilômetro em Itapema — o único da rodovia. A execução das obras será viabilizada por meio de uma parceria público-privada (PPP).

O Estado ficará responsável pelos estudos e projetos, enquanto a iniciativa privada assumirá a construção, operação e manutenção da estrada, com previsão de instalação de praças de pedágio.

O primeiro edital de licitação deve ser lançado em março, dando início à etapa de concessão.

A expectativa do governo estadual é que a Via Mar reduza não apenas o tempo de deslocamento, mas também impulsione o escoamento da produção industrial, fortaleça o turismo e alivie o gargalo logístico em um dos trechos mais movimentados do Sul do Brasil.

Se cumpridas as projeções oficiais, a nova rodovia poderá redefinir a dinâmica econômica e urbana da região nas próximas décadas.

