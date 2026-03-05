Segundo a psicologia comportamental, pessoas que preferem ler livros físicos em vez de e-books são mais resistentes à tecnologia

Uma escolha aparentemente simples pode revelar traços profundos de personalidade

Magno Oliver - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Arquivo/Âgencia Brasil)

Em um cenário marcado pela digitalização acelerada e excesso de telas, a forma como consumimos informação também se transformou.

Tablets, leitores digitais e aplicativos de leitura ganharam espaço, impulsionados pela praticidade e pelo acesso imediato a milhares de títulos.

Ainda assim, uma parcela significativa de leitores segue fiel ao livro impresso, uma escolha que, segundo análises da psicologia comportamental, pode refletir traços específicos na relação com a tecnologia.

Dados da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros indicam que, apesar do crescimento do mercado digital, o impresso continua predominante no Brasil.

No campo científico, pesquisas publicadas na American Psychological Association apontam que preferências de consumo não são apenas escolhas práticas, mas também expressões de valores, percepção de controle e níveis de abertura à inovação.

A resistência tecnológica, nesse contexto, não significa rejeição absoluta ao digital, mas uma tendência maior a priorizar experiências tangíveis e familiares.

Os estudos apontam que o comportamento se forma em etapas. Primeiro, surge a exposição à novidade tecnológica, como os e-readers e aplicativos. Em seguida, o indivíduo avalia custo, benefício e conforto emocional.

Pessoas com perfil mais conservador ou com forte apego a rotinas consolidadas tendem a valorizar a previsibilidade do objeto físico: o peso do livro, o cheiro do papel e a ausência de distrações digitais.

Esse processo está ligado ao conceito de “aversão à mudança”, estudado dentro da psicologia comportamental como mecanismo de autopreservação cognitiva.

Por outro lado, pesquisadores alertam que preferência por livros físicos não define, isoladamente, um perfil resistente à tecnologia.

O comportamento deve ser analisado dentro de um conjunto mais amplo de hábitos digitais, contexto geracional e experiências anteriores.

Em muitos casos, a escolha pelo impresso está associada à busca por concentração profunda e redução do tempo de tela, fenômeno crescente em meio ao excesso de estímulos digitais.

Assim, mais do que um embate entre papel e pixel, a discussão revela como cada pessoa negocia, à sua maneira, a convivência entre tradição e inovação.

