Motoristas com carros de som: nova tecnologia começa a alertar sobre irregularidades e volume excessivo

Projeto Bairro Inteligente instala sensores com medição de ruído e reforça monitoramento urbano nesta cidade

Gustavo de Souza - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Eduardo Merlino/Prefeitura de Santo Antré)

O controle do barulho urbano entrou na era dos dados. Nesta cidade, a Prefeitura ampliou o projeto Bairro Inteligente, que inclui a instalação de sensores capazes de medir níveis de ruído, além de identificarem outros quesitos, como temperatura e qualidade do ar.

A iniciativa foi implantada inicialmente na Vila Camilópolis, no município de Santo André (SP), e integra um pacote de soluções tecnológicas voltadas à gestão urbana. Entre os equipamentos instalados estão sensores multifuncionais, câmeras, wi-fi público e dispositivos de monitoramento ambiental.

Medição de ruído passa a integrar sistema urbano

Segundo informações oficiais da Prefeitura, os sensores instalados na região piloto incluem decibelímetros, que registram níveis de som ambiente. Os dados coletados são enviados ao Centro de Operações Integradas (COI), responsável por consolidar informações para apoio à administração municipal.

O objetivo declarado é aprimorar a gestão e permitir respostas mais rápidas a situações que afetem o bem-estar da população.

Fiscalização continua sob responsabilidade do Semasa

A fiscalização de ruídos em Santo André é feita pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental (Semasa). De acordo com o órgão, as medições oficiais continuam sendo realizadas presencialmente, com uso de decibelímetro, geralmente após denúncia de moradores.

A autarquia informa que, após o registro da ocorrência, a equipe técnica realiza vistoria para aferir os níveis sonoros e verificar eventual irregularidade conforme a legislação municipal.

Combate à poluição sonora

O excesso de ruído é enquadrado como infração administrativa quando ultrapassa limites definidos em normas municipais. A cidade realiza ainda operações integradas, como a Operação Sono Tranquilo, voltada ao combate à perturbação sonora.

Nessas ações, podem ocorrer autuações, apreensões de equipamentos e outras medidas administrativas previstas em lei.

Expansão prevista

A Prefeitura informou que a Vila Camilópolis funciona como projeto-piloto e que a tecnologia poderá ser expandida para outras regiões da cidade. A proposta é consolidar Santo André como referência estadual em inovação aplicada à gestão pública.

Embora os sensores registrem níveis de ruído, a Prefeitura não informou que o sistema aplique multas automaticamente. O monitoramento serve como ferramenta de apoio à administração e às equipes responsáveis pela fiscalização.

Veja o que diz o prefeito Gilvan Junior:

