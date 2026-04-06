Bombeiro se envolve em polêmica após atirar e matar cachorro em Goiânia; corporação alega legítima defesa

Populares e testemunhas que estavam nas proximidades gravaram os instantes após o disparo

Davi Galvão Davi Galvão -
Cachorro foi morto por um membro do Corpo de Bombeiros. (Foto: @oloaresferreira)
Cachorro foi morto por um membro do Corpo de Bombeiros. (Foto: @oloaresferreira)

Um bombeiro se envolveu em uma polêmica após matar um cachorro a tiros na região do estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na tarde deste domingo (05).

Em nota enviada à imprensa, a corporação afirmou que o militar, lotado no Batalhão Especializado de Operações com Produtos Perigosos (BEOPP), estava realizando atividades físicas no local quando foi atacado por cães.

No posicionamento, ainda foi narrado que o bombeiro sustentou diversas mordidas, se vendo obrigado a realizar o disparo contra um dos animais, que não resistiu e veio a óbito.

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A corporação termina o comunicado reforçando que a ação do militar ocorreu em situação de risco iminente e teve como único objetivo cessar a agressão. Reforça ainda que o caso foi devidamente registrado e será apurado conforme os procedimentos legais.

Vídeo polêmico

A história veio à tona após um vídeo que mostra os momentos após o disparo, com o bombeiro ainda no estacionamento do estádio e o corpo do animal ao chão.

Na filmagem original, ainda é possível ouvir os cinegrafistas e populares, que estavam à distância, gritando e perguntando o que tinha ocorrido, enquanto deixavam claro que a situação estava sendo filmada.

Comentários em uma das publicações que viralizaram também sugeriram que o cachorro alvejado seria “superdócil” e que costumava circular pelo Parque Flamboyant.

A reportagem tentou contato com o Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil (PC), mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Confira a nota do Coorpo de Bombeiros, na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) informa que, na tarde deste domingo (05/04), um militar da corporação, lotado no Batalhão Especializado de Operações com Produtos Perigosos (BEOPP), foi vítima de um ataque por cães na região do estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O bombeiro realizava atividade física regulamentar, devidamente uniformizado, quando foi cercado por aproximadamente cinco cães aparentemente abandonados. Durante o ataque, o militar sofreu múltiplas mordidas, sendo necessário agir em legítima defesa para preservar sua integridade física, efetuando um disparo contra um dos animais.

O cão atingido não resistiu. O militar foi encaminhado para avaliação médica e seguirá os protocolos preventivos, incluindo medidas relacionadas à profilaxia da raiva, considerando a condição do animal.

O CBMGO ressalta que há registros recorrentes de ataques envolvendo cães errantes na região, o que representa risco à população que frequenta o local para atividades físicas e de lazer.

A corporação destaca que a ação do militar ocorreu em situação de risco iminente e teve como único objetivo cessar a agressão. O caso foi devidamente registrado e será apurado conforme os procedimentos legais.

O CBMGO reafirma seu compromisso com a proteção da vida, a transparência e a correta prestação de informações à sociedade.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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