Amazon define 8 cidades do Brasil para iniciar entrega ultrarrápida de até 15 minutos

Novo serviço Amazon Now estreia em grandes capitais brasileiras e promete levar itens essenciais de mercado à casa do consumidor em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

Pacotes da Amazon. (Foto: Divulgação/Amazon)

A Amazon anunciou o lançamento de um novo serviço de logística no Brasil que promete mudar a forma como os consumidores compram itens do dia a dia. Trata-se do Amazon Now, uma modalidade de entrega ultrarrápida que permite receber produtos de mercado em até 15 minutos após a confirmação do pedido.

Inicialmente, a novidade chegou a bairros selecionados de oito cidades brasileiras. Dessa forma, a gigante do varejo aposta na conveniência e na rapidez para atender consumidores que precisam de itens essenciais com urgência, especialmente em situações do cotidiano.

As informações sobre o funcionamento do novo serviço foram divulgadas em conteúdo publicado pelo ND Mais, que apresentou detalhes sobre a estreia da operação no país.

Amazon Now começa em oito cidades brasileiras

Neste primeiro momento, o Amazon Now passou a funcionar em bairros específicos de oito grandes cidades do Brasil. Entre elas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza.

Além disso, a empresa informou que pretende ampliar gradualmente o serviço. Assim, novos bairros e outras cidades devem receber a modalidade de entrega nos próximos meses.

Serviço inclui alimentos frescos e itens essenciais

Um dos principais diferenciais do Amazon Now é a inclusão de alimentos frescos, refrigerados e congelados no catálogo da empresa no Brasil. Com isso, o consumidor pode comprar produtos de mercado comuns e recebê-los rapidamente em casa.

Entre os itens disponíveis estão frutas, verduras, carnes, ovos, bebidas geladas, além de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica.

Portanto, a plataforma amplia sua atuação no setor de supermercados e passa a disputar espaço diretamente com aplicativos de entrega rápida que já atuam no país.

Quem pode usar e quanto custa o serviço

A Amazon adotou uma estratégia de preços voltada à fidelização dos usuários, principalmente entre os assinantes do programa Prime.

Clientes Prime contam com frete grátis ilimitado para pedidos realizados pelo Amazon Now. Por outro lado, consumidores que não possuem assinatura pagam uma taxa fixa de R$ 5,49 por pedido.

No entanto, durante o lançamento, a empresa decidiu suspender temporariamente a taxa de serviço. Assim, todos os pedidos realizados no início da operação permanecem isentos da cobrança, independentemente da assinatura.

Como fazer pedidos e receber em até 15 minutos

Para utilizar o serviço, o usuário deve acessar o site ou aplicativo da Amazon e entrar na área específica chamada “Amazon Now”.

A partir desse espaço, os produtos selecionados entram em um carrinho exclusivo, separado das compras tradicionais da plataforma. Depois disso, o cliente finaliza o pagamento — que pode ocorrer por cartão de crédito ou Pix.

Em seguida, a empresa envia um link de rastreamento pelo WhatsApp, permitindo acompanhar o entregador em tempo real no mapa. Além disso, o consumidor também pode manter comunicação direta e segura durante a entrega.

Segundo Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon no Brasil, o objetivo da empresa é ampliar as opções de entrega para atender necessidades urgentes dos consumidores.

“O Amazon Now expande nossas opções de entrega para atender clientes que precisam de itens essenciais com urgência”, afirmou.

Expansão deve ocorrer nos próximos meses

A Amazon também confirmou que o Amazon Now deve crescer gradualmente no país. Por isso, a empresa pretende ampliar tanto o número de bairros atendidos quanto a variedade de produtos disponíveis.

Para verificar se o serviço já funciona na sua região, basta inserir o CEP na página inicial do Amazon Now, disponível dentro do aplicativo ou site da Amazon.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!