Passo a passo para garantir dinheiro extra do INSS antes que sistema feche no dia 20 de março

Aposentados e pensionistas têm até 20 de março de 2026 para contestar descontos indevidos e garantir ressarcimento corrigido do INSS

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos no benefício precisam agir rapidamente. O prazo para contestar cobranças associativas não autorizadas termina em 20 de março de 2026. Portanto, quem ainda não verificou o extrato deve fazer isso o quanto antes.

As informações foram divulgadas pela jornalista Carolina Sott, de Florianópolis.

Segundo os dados mais recentes, mais de 6,3 milhões de pessoas já contestaram os descontos. Desse total, cerca de 4,3 milhões aderiram ao acordo administrativo e receberam os valores de volta. Ao todo, o governo federal já devolveu aproximadamente R$ 2,9 bilhões aos segurados.

No entanto, aproximadamente 800 mil beneficiários ainda têm valores liberados, mas não concluíram a adesão no sistema. Ou seja, o dinheiro está disponível, porém depende de confirmação formal.

Quem tem direito ao dinheiro extra do INSS?

O ressarcimento contempla quem sofreu descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025. Assim, é fundamental conferir se houve cobrança de associação sem autorização nesse período.

Podem receber:

1- Beneficiários que não tiveram resposta da entidade após a contestação;

2- Pessoas que receberam comprovações inválidas, como áudios em vez de contrato assinado;

3- Segurados que entraram na Justiça, desde que desistam da ação para aderir ao acordo administrativo.

Além disso, indígenas, quilombolas e idosos com 80 anos ou mais recebem o pagamento automaticamente na folha. Nesse caso, não é necessário fazer solicitação.

Como saber se há desconto indevido?

Primeiramente, o segurado deve consultar o extrato de pagamento. Caso identifique cobrança que não reconhece, precisa registrar a contestação por um dos canais oficiais:

1- Aplicativo ou site Meu INSS;

2- Central telefônica 135;

3- Agências dos Correios.

Após a contestação, a entidade responsável tem até 15 dias úteis para responder. Se não comprovar a autorização ou apresentar justificativa irregular, o sistema libera a opção de adesão ao acordo. Em seguida, ao aceitar os termos, o valor cai na conta em até três dias úteis.

Como aderir ao acordo pelo Meu INSS

Embora a contestação possa ocorrer pelo telefone, a adesão deve ser feita pela internet ou presencialmente nos Correios. Portanto, é importante não deixar essa etapa para depois.

Veja o passo a passo:

1- Acesse o Meu INSS com CPF e senha;

2- Clique em “Consultar Pedidos”;

3- Selecione “Cumprir Exigência”;

4- Vá até o último comentário;

Escolha a opção “Aceito receber” e envie.

Mesmo após o dia 20 de março, quem já tiver feito a contestação dentro do prazo continuará com a opção de adesão disponível no sistema. Ainda assim, especialistas recomendam resolver a situação antes da data limite para evitar contratempos.