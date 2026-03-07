Varejista abre mais de 800 vagas de emprego em todo o país; saiba como enviar currículo

Rede de moda oferece oportunidades em lojas, tecnologia, logística e área corporativa, com vagas para diferentes níveis profissionais

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A varejista de moda Lojas Renner anunciou a abertura de mais de 800 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. As oportunidades abrangem diferentes áreas da empresa e, além disso, contemplam desde candidatos em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência no mercado.

As vagas estão distribuídas entre lojas físicas, setor corporativo, tecnologia, logística e centros de distribuição. Além dessas áreas, também existem oportunidades em outras unidades de negócio que fazem parte do ecossistema da companhia.

A informação foi divulgada nas redes sociais pela advogada Henriette Brigagão | Advogada Trabalhista, do perfil @drahenrietteadvogada, que comentou sobre a abertura das vagas e chamou atenção para a possibilidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Vagas para diferentes perfis profissionais

A varejista disponibiliza oportunidades em várias funções ligadas ao atendimento ao público, atividades administrativas e áreas técnicas. Assim, candidatos com diferentes níveis de formação podem disputar as vagas disponíveis.

Entre os principais cargos oferecidos estão:

Assistente de loja

Operador de caixa

Fiscal de loja

Estoquista

Supervisor de loja

Gerente de loja

Analista administrativo

Analista de recursos humanos

Analista financeiro

Desenvolvedor de tecnologia

Especialista em dados

Profissionais para centros de distribuição

Jovem aprendiz

Além das lojas da rede, também existem vagas em outras marcas e operações que integram o grupo, como Youcom, Camicado, Realize e Repassa, bem como em setores logísticos da companhia.

Benefícios oferecidos aos colaboradores

Os profissionais contratados podem ter acesso a uma série de benefícios. Entre eles, estão assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte e vale-alimentação ou refeição.

Além disso, a empresa oferece participação nos resultados, descontos em produtos e programas voltados ao desenvolvimento profissional. Dessa forma, muitos colaboradores conseguem evoluir dentro da própria organização ao longo do tempo.

A companhia também investe em capacitação interna. Com isso, trabalhadores que iniciam em funções operacionais podem assumir cargos com maior nível de responsabilidade conforme ganham experiência.

Como participar do processo seletivo

Quem deseja concorrer a uma das vagas deve realizar a candidatura por meio do portal oficial de recrutamento da empresa. Na plataforma, o candidato pode buscar oportunidades por cidade, área de atuação e modelo de trabalho.

Depois disso, é necessário preencher o cadastro com informações pessoais e profissionais. Em seguida, o processo seletivo continua de acordo com os critérios definidos para cada área da empresa.

As etapas podem incluir análise de currículo, testes online e entrevistas. Por isso, é importante manter o currículo atualizado e acompanhar o e-mail informado no cadastro para não perder comunicações sobre as próximas fases da seleção.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!