O segredo de vó para a omelete de batata perfeita

Simples, douradinha por fora e macia por dentro, a omelete de batata ganha um toque especial com truques caseiros que atravessam gerações

Layne Brito - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Delicias da Eleni)

Tem receita que carrega mais do que sabor: traz memória, afeto e aquele cheirinho de cozinha que abraça. A omelete de batata, tão presente na mesa de muitas famílias, é um desses pratos que parecem simples, mas escondem pequenos segredos capazes de transformar o resultado final.

E, como toda boa tradição, são as avós que costumam guardar os melhores truques.

Muito além de misturar ovos e batatas na frigideira, a versão perfeita da receita depende de alguns cuidados que fazem toda a diferença.

O primeiro deles está no ponto da batata: ela deve estar cozida, mas firme, para não desmanchar completamente ao ser incorporada aos ovos.

Depois, entra outro detalhe valioso: temperar cada etapa separadamente, garantindo mais sabor e equilíbrio.

Mas o verdadeiro “segredo de vó” está na paciência. Deixar a frigideira aquecer bem antes de colocar a mistura e cozinhar em fogo baixo são passos indispensáveis para alcançar a textura ideal, dourada por fora e cremosa por dentro.

Outro truque bastante usado é adicionar um fio de leite ou uma colher de requeijão aos ovos batidos, o que deixa a omelete ainda mais leve e macia.

Como fazer a omelete de batata perfeita

Ingredientes

2 batatas médias

3 ovos

1/2 cebola pequena picada (opcional)

1 colher de sopa de leite ou requeijão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picado (opcional)

1 fio de óleo ou azeite

Modo de preparo

Descasque as batatas, corte em cubinhos e cozinhe em água com sal até ficarem macias, mas ainda firmes. Em uma tigela, bata os ovos com o leite ou o requeijão. Tempere com sal e pimenta. Misture as batatas cozidas, a cebola e o cheiro-verde aos ovos batidos. Aqueça uma frigideira com um fio de óleo ou azeite. Despeje a mistura e espalhe bem. Deixe cozinhar em fogo baixo até dourar por baixo. Com cuidado, vire a omelete com ajuda de um prato ou espátula e deixe dourar do outro lado.

Versátil, econômica e cheia de personalidade, a omelete de batata pode ser servida no café da manhã, no almoço ou no jantar.

E é justamente nessa simplicidade que mora o encanto: com poucos ingredientes e um toque de carinho, ela se transforma em um prato irresistível.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!