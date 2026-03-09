Conheça o corte bovino pouco escolhido no açougue que faz um churrasco macio e saboroso
Um corte pouco valorizado no açougue pode surpreender pela maciez e pelo sabor na churrasqueira
Quando o assunto é churrasco, muitas pessoas escolhem sempre os mesmos cortes de carne. Picanha, alcatra e contrafilé costumam dominar as escolhas no açougue.
No entanto, existem outros cortes menos populares que também podem entregar resultados surpreendentes na churrasqueira.
Entre essas opções, o Flat Iron, também conhecido no Brasil como raquete, tem ganhado cada vez mais espaço entre amantes de carne e especialistas em churrasco.
Embora ainda seja pouco escolhido por muitos consumidores, esse corte se destaca pela maciez e pelo sabor intenso.
Além disso, o flat iron possui uma boa quantidade de marmoreio — aquelas pequenas veias de gordura distribuídas pela carne.
Esse detalhe faz toda a diferença durante o preparo, pois ajuda a manter a carne suculenta enquanto ela assa.
Dessa forma, quem busca variar no churrasco e experimentar novos sabores pode encontrar no flat iron uma excelente alternativa.
O que é o corte Flat Iron
O flat iron vem da parte dianteira do boi, mais especificamente do acém. Durante muito tempo, essa região era pouco valorizada para churrasco, pois possuía uma membrana interna que dificultava o corte tradicional da carne.
No entanto, com novas técnicas de açougue, profissionais passaram a retirar essa membrana e separar uma parte extremamente macia da peça. Assim surgiu o flat iron, um corte que rapidamente conquistou espaço em restaurantes e churrascarias.
Além disso, o formato achatado da carne facilita o preparo na grelha ou na churrasqueira. A espessura uniforme ajuda a cozinhar a carne de maneira equilibrada, garantindo um resultado suculento.
Portanto, embora venha de uma região antes considerada menos nobre, o flat iron se tornou um dos cortes mais interessantes para quem gosta de churrasco.
Por que o Flat Iron funciona tão bem no churrasco
Existem alguns motivos que explicam por que esse corte tem conquistado cada vez mais admiradores.
Maciez surpreendente
Primeiramente, o flat iron apresenta fibras curtas e macias. Como resultado, a carne fica muito mais fácil de mastigar.
Bom nível de marmoreio
Além disso, a gordura distribuída pela carne ajuda a manter a suculência durante o preparo.
Preparo rápido
Ao mesmo tempo, o formato do corte permite que ele asse rapidamente na churrasqueira, sem exigir técnicas complicadas.
Versatilidade na cozinha
Por fim, o flat iron também funciona muito bem em outras preparações, como grelhados na frigideira ou até mesmo em receitas no forno.
Em resumo, o flat iron mostra que nem sempre os cortes mais famosos são os únicos capazes de garantir um bom churrasco. Explorar opções menos conhecidas pode revelar carnes extremamente saborosas e macias.
Além disso, ao experimentar cortes diferentes, os amantes de churrasco ampliam suas possibilidades na cozinha e descobrem novas formas de preparar uma carne suculenta e cheia de sabor.
