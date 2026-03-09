Conheça o corte bovino pouco escolhido no açougue que faz um churrasco macio e saboroso

Um corte pouco valorizado no açougue pode surpreender pela maciez e pelo sabor na churrasqueira

Daniella Bruno -
Especialistas destacam o corte bovino pouco escolhido no açougue que faz um churrasco macio e saboroso
(Imagem: Ilustração/Freepik)

Quando o assunto é churrasco, muitas pessoas escolhem sempre os mesmos cortes de carne. Picanha, alcatra e contrafilé costumam dominar as escolhas no açougue.

No entanto, existem outros cortes menos populares que também podem entregar resultados surpreendentes na churrasqueira.

Entre essas opções, o Flat Iron, também conhecido no Brasil como raquete, tem ganhado cada vez mais espaço entre amantes de carne e especialistas em churrasco.

Leia também

Embora ainda seja pouco escolhido por muitos consumidores, esse corte se destaca pela maciez e pelo sabor intenso.

Além disso, o flat iron possui uma boa quantidade de marmoreio — aquelas pequenas veias de gordura distribuídas pela carne.

Esse detalhe faz toda a diferença durante o preparo, pois ajuda a manter a carne suculenta enquanto ela assa.

Dessa forma, quem busca variar no churrasco e experimentar novos sabores pode encontrar no flat iron uma excelente alternativa.

O que é o corte Flat Iron

O flat iron vem da parte dianteira do boi, mais especificamente do acém. Durante muito tempo, essa região era pouco valorizada para churrasco, pois possuía uma membrana interna que dificultava o corte tradicional da carne.

No entanto, com novas técnicas de açougue, profissionais passaram a retirar essa membrana e separar uma parte extremamente macia da peça. Assim surgiu o flat iron, um corte que rapidamente conquistou espaço em restaurantes e churrascarias.

Além disso, o formato achatado da carne facilita o preparo na grelha ou na churrasqueira. A espessura uniforme ajuda a cozinhar a carne de maneira equilibrada, garantindo um resultado suculento.

Portanto, embora venha de uma região antes considerada menos nobre, o flat iron se tornou um dos cortes mais interessantes para quem gosta de churrasco.

Por que o Flat Iron funciona tão bem no churrasco

Existem alguns motivos que explicam por que esse corte tem conquistado cada vez mais admiradores.

Maciez surpreendente

Primeiramente, o flat iron apresenta fibras curtas e macias. Como resultado, a carne fica muito mais fácil de mastigar.

Bom nível de marmoreio

Além disso, a gordura distribuída pela carne ajuda a manter a suculência durante o preparo.

Preparo rápido

Ao mesmo tempo, o formato do corte permite que ele asse rapidamente na churrasqueira, sem exigir técnicas complicadas.

Versatilidade na cozinha

Por fim, o flat iron também funciona muito bem em outras preparações, como grelhados na frigideira ou até mesmo em receitas no forno.

Em resumo, o flat iron mostra que nem sempre os cortes mais famosos são os únicos capazes de garantir um bom churrasco. Explorar opções menos conhecidas pode revelar carnes extremamente saborosas e macias.

Além disso, ao experimentar cortes diferentes, os amantes de churrasco ampliam suas possibilidades na cozinha e descobrem novas formas de preparar uma carne suculenta e cheia de sabor.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.