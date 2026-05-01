Não é picanha, nem alcatra: o corte de carne que açougueiros usam no churrasco e fica mais macio e suculento
Opção menos valorizada no balcão conquista churrasqueiros pela maciez, sabor e ótimo custo-benefício
Na hora de preparar um churrasco, muita gente vai direto nos cortes mais famosos, como picanha ou alcatra. No entanto, quem realmente entende do assunto, especialmente açougueiros e churrasqueiros experientes, costuma apostar em alternativas menos óbvias, mas que entregam um resultado surpreendente.
Isso acontece porque nem sempre o corte mais caro é o mais saboroso. Na prática, o segredo está na combinação entre gordura, textura e forma de preparo, fatores que podem transformar um corte simples em uma carne extremamente macia e suculenta.
E é justamente nesse ponto que entra uma escolha que vem ganhando cada vez mais espaço.
O corte preferido de quem entende de churrasco
Entre os cortes mais usados por profissionais, a fraldinha aparece como uma das grandes favoritas.
Apesar de não ter o mesmo “status” da picanha, ela se destaca por reunir características muito valorizadas no churrasco: maciez, sabor marcante e preparo rápido.
Localizada na parte traseira do boi, próxima ao abdômen, a fraldinha possui fibras mais longas e uma leve camada de gordura, o que ajuda a manter a suculência durante o preparo.
Além disso, quando cortada corretamente, sempre contra as fibras, ela fica ainda mais macia e fácil de mastigar.
Por que a fraldinha fica tão suculenta?
Diferente de cortes mais duros, a fraldinha apresenta um equilíbrio interessante entre carne magra e gordura.
Esse fator faz toda a diferença na churrasqueira. Durante o preparo, a gordura derrete e ajuda a manter a umidade da carne, evitando que ela fique seca.
Além disso, o corte responde muito bem a diferentes formas de preparo, seja inteiro na grelha ou em bifes mais finos.
Por isso, muitos especialistas consideram a fraldinha uma das opções mais versáteis para churrasco.
Outros cortes que também surpreendem
Embora a fraldinha seja destaque, ela não está sozinha. Existem outros cortes menos valorizados que também entregam ótimo resultado.
Entre eles, podemos citar o contrafilé, a maminha e até a costela, que, quando bem preparada, pode ficar extremamente macia e saborosa.
Ainda assim, a diferença está no custo-benefício. Enquanto cortes nobres costumam pesar no bolso, opções como a fraldinha oferecem qualidade semelhante por um preço mais acessível.
O segredo não está só no corte
Apesar da escolha da carne ser fundamental, o preparo também influencia diretamente no resultado final.
Detalhes como a altura da grelha, o tempo de fogo e até o modo de cortar fazem toda a diferença. Inclusive, especialistas recomendam sempre fatiar a carne contra as fibras para garantir mais maciez.
Além disso, usar apenas sal grosso e respeitar o ponto da carne pode realçar ainda mais o sabor natural do corte.
Vale a pena trocar a picanha?
Se a ideia é impressionar no churrasco sem gastar tanto, a resposta é sim.
A fraldinha prova que é possível fugir do óbvio e, ainda assim, servir uma carne macia, suculenta e cheia de sabor.
No fim das contas, o que define um bom churrasco não é apenas o nome do corte — mas sim a escolha inteligente e o preparo bem feito.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!