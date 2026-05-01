Não é picanha, nem alcatra: o corte de carne que açougueiros usam no churrasco e fica mais macio e suculento

Opção menos valorizada no balcão conquista churrasqueiros pela maciez, sabor e ótimo custo-benefício

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto
Na hora de preparar um churrasco, muita gente vai direto nos cortes mais famosos, como picanha ou alcatra. No entanto, quem realmente entende do assunto, especialmente açougueiros e churrasqueiros experientes, costuma apostar em alternativas menos óbvias, mas que entregam um resultado surpreendente.

Isso acontece porque nem sempre o corte mais caro é o mais saboroso. Na prática, o segredo está na combinação entre gordura, textura e forma de preparo, fatores que podem transformar um corte simples em uma carne extremamente macia e suculenta.

E é justamente nesse ponto que entra uma escolha que vem ganhando cada vez mais espaço.

O corte preferido de quem entende de churrasco

Entre os cortes mais usados por profissionais, a fraldinha aparece como uma das grandes favoritas.

Apesar de não ter o mesmo “status” da picanha, ela se destaca por reunir características muito valorizadas no churrasco: maciez, sabor marcante e preparo rápido.

Localizada na parte traseira do boi, próxima ao abdômen, a fraldinha possui fibras mais longas e uma leve camada de gordura, o que ajuda a manter a suculência durante o preparo.

Além disso, quando cortada corretamente, sempre contra as fibras, ela fica ainda mais macia e fácil de mastigar.

Por que a fraldinha fica tão suculenta?

Diferente de cortes mais duros, a fraldinha apresenta um equilíbrio interessante entre carne magra e gordura.

Esse fator faz toda a diferença na churrasqueira. Durante o preparo, a gordura derrete e ajuda a manter a umidade da carne, evitando que ela fique seca.

Além disso, o corte responde muito bem a diferentes formas de preparo, seja inteiro na grelha ou em bifes mais finos.

Por isso, muitos especialistas consideram a fraldinha uma das opções mais versáteis para churrasco.

Outros cortes que também surpreendem

Embora a fraldinha seja destaque, ela não está sozinha. Existem outros cortes menos valorizados que também entregam ótimo resultado.

Entre eles, podemos citar o contrafilé, a maminha e até a costela, que, quando bem preparada, pode ficar extremamente macia e saborosa.

Ainda assim, a diferença está no custo-benefício. Enquanto cortes nobres costumam pesar no bolso, opções como a fraldinha oferecem qualidade semelhante por um preço mais acessível.

O segredo não está só no corte

Apesar da escolha da carne ser fundamental, o preparo também influencia diretamente no resultado final.

Detalhes como a altura da grelha, o tempo de fogo e até o modo de cortar fazem toda a diferença. Inclusive, especialistas recomendam sempre fatiar a carne contra as fibras para garantir mais maciez.

Além disso, usar apenas sal grosso e respeitar o ponto da carne pode realçar ainda mais o sabor natural do corte.

Vale a pena trocar a picanha?

Se a ideia é impressionar no churrasco sem gastar tanto, a resposta é sim.

A fraldinha prova que é possível fugir do óbvio e, ainda assim, servir uma carne macia, suculenta e cheia de sabor.

No fim das contas, o que define um bom churrasco não é apenas o nome do corte — mas sim a escolha inteligente e o preparo bem feito.

