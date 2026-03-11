Homem é preso ao tentar sacar R$ 3 milhões de agência usando identidade falsa em Anápolis

Caso teve início após funcionários da agência desconfiarem da atitude de cliente durante atendimento

Augusto Araújo - 11 de março de 2026

Homem, de 55 anos, foi preso após funcionários suspeitarem de movimentação. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, foi preso suspeito de tentar aplicar um golpe milionário em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Setor Central de Anápolis, na tarde desta terça-feira (10).

A Polícia Militar foi acionada após funcionários da agência desconfiarem da atitude de um cliente durante atendimento.

Segundo apurado pela reportagem, o homem se apresentou inicialmente com outro nome e não apresentou documentos originais de identificação, o que levantou suspeitas.

Durante a verificação no sistema do banco, foi identificado que a pessoa cuja identidade estava sendo utilizada possuía uma conta vinculada ao FGTS com saldo aproximado de R$ 3 milhões. A situação levou o gerente da agência a acionar a polícia para averiguação.

Quando os policiais chegaram ao local e questionaram o suspeito, ele voltou a afirmar que era o titular da conta.

No entanto, ao ser perguntado sobre informações básicas, como o nome dos próprios pais, apresentou respostas contraditórias.

Diante da suspeita de falsa identidade e tentativa de fraude, o homem recebeu voz de prisão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele dois celulares. Em um dos aparelhos, havia uma CNH digital em nome de outra pessoa, documento que teria sido utilizado para tentar se passar pelo titular da conta.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) em Anápolis, onde foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato.

Os celulares foram apreendidos e ficarão à disposição da investigação. Por fim, o caso segue sob apuração da PF.

