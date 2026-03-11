Noiva desiste do casamento após ver comentário do futuro marido na internet

O que parecia apenas mais um comentário online acabou provocando uma reviravolta inesperada

Noiva desiste do casamento após ver comentário do futuro marido na internet
(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

O que deveria ser um dos dias mais marcantes da vida de um casal acabou se transformando em uma situação constrangedora nas redes sociais.

Isso porque uma noiva decidiu cancelar o casamento depois de descobrir um comentário feito pelo próprio noivo na internet, revelando sentimentos que ele ainda mantinha por uma antiga parceira.

A história ganhou repercussão após circular no X, antigo Twitter, onde o homem publicou uma mensagem surpreendente pouco antes da cerimônia.

Na postagem, ele mencionava que seu casamento aconteceria no dia seguinte, mas admitia ainda nutrir sentimentos por uma ex-namorada.

O comentário acabou sendo visto por outros usuários da rede, que passaram a marcar a noiva na publicação. “”O meu casamento é amanhã, infelizmente eu ainda amo minha ex”, disse o noivo na publicação.

Ao tomar conhecimento do conteúdo, a mulher decidiu reagir publicamente. Dias depois, ela respondeu ao próprio post afirmando que havia sido avisada sobre a mensagem e que, diante do que descobriu, optou por não seguir adiante com o casamento.

Segundo ela, a decisão foi imediata após perceber que o companheiro ainda demonstrava sentimentos por outra pessoa. “Obrigada por me marcarem. desde já adianto que não teve casamento, ele pode ir atrás da outra ex dele.”, disse a (agora) ex-noiva.

A resposta da noiva rapidamente chamou atenção de internautas e transformou o episódio em um dos assuntos comentados na rede.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

