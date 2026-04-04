Estudo revela o que faz mulheres perderem o interesse logo no primeiro encontro

Atitudes dizem mais do que discursos na hora da conquista

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Em tempos de conexões rápidas e relações cada vez mais mediadas por aplicativos, conhecer alguém novo se tornou mais fácil — mas, ao mesmo tempo, muito mais complexo. A abundância de opções mudou a forma como as pessoas se apresentam e, principalmente, como são percebidas.

Além disso, as dinâmicas sociais passaram por transformações significativas. Hoje, há mais espaço para diálogo, questionamento e autonomia nas escolhas afetivas, o que impacta diretamente na forma como os relacionamentos se constroem.

Nesse cenário, não basta apenas causar uma boa primeira impressão superficial. Cada detalhe — da conversa ao comportamento — passa a ser analisado com mais atenção, especialmente em um primeiro encontro.

Por isso, entender o que atrai ou afasta alguém logo nos primeiros momentos se tornou essencial para quem busca construir conexões reais e duradouras.

O que leva à perda de interesse no primeiro encontro

Diante desse cenário, mulheres estão cada vez mais seletivas — e com razão. Elas analisam comportamentos, interpretam sinais e tomam decisões com base na coerência entre fala e atitude.

Além disso, a liberdade de escolha nunca foi tão evidente. Hoje, qualquer pessoa pode decidir rapidamente se quer continuar investindo em alguém ou simplesmente seguir em frente.

Por isso, homens que tentam “atuar” um papel acabam sendo percebidos como artificiais. Em contrapartida, aqueles que demonstram naturalidade e consistência conseguem criar conexões mais sólidas desde o início.

Portanto, a lógica é simples: não basta parecer — é preciso ser. E, principalmente, agir de acordo com aquilo que se defende.

O que é um homem “performático”?

O chamado “homem performático” é aquele que adota discursos considerados modernos, como falas alinhadas a pautas sociais, mas não sustenta essas ideias na prática. Ou seja, ele encena uma postura para parecer interessante ou consciente, sem que isso se reflita em suas atitudes reais.

Em outras palavras, existe uma discrepância clara entre o que ele diz e o que ele faz. Enquanto o discurso soa correto, o comportamento revela incoerência, falta de empatia ou até desrespeito em situações concretas.

Consequentemente, essa falta de autenticidade se torna perceptível rapidamente — muitas vezes já no primeiro encontro. E é exatamente isso que gera desconexão e perda de interesse.

O que realmente faz a diferença no primeiro encontro

Por outro lado, o que tem se destacado como atrativo vai na direção oposta da performance. Cada vez mais, mulheres valorizam atitudes genuínas, consistentes e respeitosas ao longo da interação.

Nesse sentido, comportamentos como ouvir com atenção, respeitar limites e demonstrar consideração nas pequenas ações ganham protagonismo. Além disso, atitudes práticas — como cuidado com o bem-estar no encontro ou uma postura justa — reforçam a percepção de caráter.

Da mesma forma, posicionamentos claros diante de situações problemáticas também contam pontos. No entanto, não basta apenas declarar opiniões: é fundamental que elas apareçam de forma natural, coerente e contínua.

Assim, fica evidente que autenticidade supera qualquer tentativa de impressionar por meio de discursos ensaiados. Afinal, conexões reais se constroem na prática — e não na performance.

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