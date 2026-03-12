O lado oculto do abacate: descubra quem não pode comer e por que ele interfere em remédios

Alimento muito presente nas dietas saudáveis pode esconder riscos pouco conhecidos para algumas pessoas específicas

Layne Brito - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Muito presente nas dietas consideradas equilibradas, o abacate ganhou fama como um dos alimentos mais nutritivos da alimentação moderna. Rico em gorduras consideradas boas, fibras e vitaminas, ele costuma ser apontado como aliado da saúde do coração e do controle do colesterol.

No entanto, apesar da reputação positiva, especialistas alertam que a fruta também possui um lado menos conhecido, e que nem sempre é comentado quando o assunto é alimentação saudável.

Isso acontece porque o abacate possui uma composição nutricional bastante concentrada, o que pode gerar efeitos inesperados em determinadas situações.

Pessoas que utilizam alguns tipos de medicamentos, por exemplo, precisam ter atenção ao consumo frequente da fruta, já que determinados nutrientes presentes nela podem influenciar processos do organismo relacionados à coagulação do sangue.

Além disso, o alimento também apresenta altos níveis de potássio, mineral essencial para o funcionamento do corpo, mas que pode exigir cautela em dietas específicas.

Para quem possui determinadas condições de saúde ou segue tratamentos médicos contínuos, mudanças bruscas na alimentação podem alterar o equilíbrio do organismo e exigir acompanhamento profissional.

Outro ponto que costuma gerar dúvidas é a quantidade consumida.

Embora o abacate seja nutritivo, ele também é calórico, o que significa que o consumo exagerado pode impactar o equilíbrio da dieta, especialmente quando o objetivo é controle de peso ou manutenção de hábitos alimentares mais equilibrados.

Por isso, mesmo sendo considerado um alimento saudável, o abacate não deve ser encarado como solução universal.

A recomendação é que ele seja incluído na alimentação com equilíbrio e, sempre que houver dúvidas ou condições médicas específicas, com orientação adequada.

